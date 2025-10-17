El voluntariado social de las cuencas mineras alerta de la falta de «gente joven»

Más de 120 voluntarios de las áreas sanitarias del valle del Nalón y de la comarca de Avilés se reunieron este viernes en el ... Aula Onofre Rojo de Sotrondio. El encuentro entre las asociaciones y entidades que colaboran activamente en el panorama social de ambas zonas sirvió no solo para hablar de sus actividades, sino también para reflejar su mayor necesidad: el relevo generacional.

«Es ahora cuando se empieza a notar un poco el interés de la gente joven, pero aún falta«, dijo Sofía Murias, coordinadora y técnica del Centro de Voluntariado y Participación Social del Área VIII. Desde Langreo hasta Campo de Caso, la media de edad de estas personas »es alta«, la mayoría son de la zona rural y colaboran con los centros sociales, impartiendo talleres, participando en actividades o aportando compañía en residencias, tanto geriátricas como de necesidades especiales.

Uno de esos casos es el de Vences Díaz, de Tanes, miembro de la Asociación Maspaz, organizadora del encuentro. A sus más de ochenta años es voluntario en una residencia geriátrica de Rioseco. «Fui profesor de gimnasia en Langreo durante 34 años y aún me mantengo activo», dijo. Él «ayuda en lo que puede», aunque es un ejemplo más del envejecimiento del voluntariado.

El juvenil «aún no está al mismo nivel» en cuanto a números, añadió Murias, y el paso de los años pesa. «La vida adulta no te deja tiempo», por eso la solución sería organizar un mayor número de actividades intergeneracionales, con gente más joven. De esta manera, se mostrarían «los beneficios de ayudar a los demás».

El director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez, subrayó la responsabilidad no solo de las administraciones, sino también de la sociedad. «Tiene que ser ella la que responda al mensaje que transmitimos los que estamos aquí; hay que hacer diálogos y debates para que la gente joven contribuya», dijo. Por su parte, el alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines, aplaudió la labor de los presentes, pues el voluntariado «es una herramienta indispensable para la vida comunitaria» en la comarca minera.