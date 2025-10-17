El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El director de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez; el alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines; y la técnica Sofía Murias, en el encuentro de voluntarios de Sotrondio. P. G.

El voluntariado social de las cuencas mineras alerta de la falta de «gente joven»

Las asociaciones piden en Sotrondio más actividades para llamar al relevo generacional y mostrar los «beneficios de ayudar a los demás»

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Sotrondio

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:47

Más de 120 voluntarios de las áreas sanitarias del valle del Nalón y de la comarca de Avilés se reunieron este viernes en el ... Aula Onofre Rojo de Sotrondio. El encuentro entre las asociaciones y entidades que colaboran activamente en el panorama social de ambas zonas sirvió no solo para hablar de sus actividades, sino también para reflejar su mayor necesidad: el relevo generacional.

