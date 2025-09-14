El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ayuntamiento de Langreo E. C.

Vox critica que Langreo destine 30.000 euros a traductores para inmigrantes

os inmigrantes que llegan a nuestro concejo tienen la obligación de aprender castellano y adaptarse, afirman desde esta formación

M. V.

Langreo

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:18

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Langreo expresa su rechazo a la licitación promovida por el Consistorio para contratar un servicio de ... interpretación y traducción en árabe y ruso, con un valor anual de cerca de 10.000 euros y la posibilidad de prorrogarse hasta tres ejercicios. El portavoz de esta formación política, Daniel Martínez Buelga, ha criticado que «mientras las calles de Langreo se caen a pedazos, las familias sufren la falta de empleo y las infraestructuras se deterioran, el equipo de gobierno decide gastar casi 10.000 euros al año en traductores para inmigrantes». Considera Martínez que esta iniciativa «es una burla a los vecinos y un insulto a quienes pagan sus impuestos».

