Vox critica que Langreo destine 30.000 euros a traductores para inmigrantes

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Langreo expresa su rechazo a la licitación promovida por el Consistorio para contratar un servicio de ... interpretación y traducción en árabe y ruso, con un valor anual de cerca de 10.000 euros y la posibilidad de prorrogarse hasta tres ejercicios. El portavoz de esta formación política, Daniel Martínez Buelga, ha criticado que «mientras las calles de Langreo se caen a pedazos, las familias sufren la falta de empleo y las infraestructuras se deterioran, el equipo de gobierno decide gastar casi 10.000 euros al año en traductores para inmigrantes». Considera Martínez que esta iniciativa «es una burla a los vecinos y un insulto a quienes pagan sus impuestos».

El portavoz de Vox ha subrayado que estos 30.000 euros «deberían destinarse a necesidades reales de los vecinos de Langreo, no a financiar políticas ideológicas que premian a unos pocos y castigan a la mayoría». En Vox tienen claro que se trata de «un despilfarro que demuestra la falta de prioridades del equipo de gobierno, de Izquierda Unida».

Por ello, exigen al alcalde y a su equipo que retiren de inmediato esta licitación –cuyo plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 16 de septiembre– y den explicaciones sobre «por qué consideran prioritario gastar el dinero público en traductores para inmigrantes, en lugar de resolver los problemas de los langreanos». Reiteran su percepción de que este gasto es completamente injustificable. «En Asturias, la lengua oficial y común es el español. Los inmigrantes que llegan a nuestro concejo tienen la obligación de aprenderlo y adaptarse, no de vivir permanentemente de intérpretes financiados con dinero público. Pagar por mantener barreras lingüísticas no es integración, es fomentar guetos», afirma Martínez.