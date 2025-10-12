El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El gol que no fue: el polémico final del Sporting - Racing de Santander
Carabelas portuguesas en la playa de Luanco, Gozón. E. C.

Alarma en la playa de Luanco por la aparición de carabelas portuguesas

La Policía Local de Gozón advierte que ya ha ocurrido «dos o tres veces durante la semana pasada» y recomienda a los vecinos no tocarlas hasta que las retiren

E. C.

Luanco

Domingo, 12 de octubre 2025, 20:31

Los viandantes de la playa de Luanco se llevaron una sorpresa este domingo por la tarde al observar el arenal. Cientos de carabelas portuguesas fueron arrastradas por la marea, llamando la atención de los vecinos y un buen grupo de curiosos. No es la primera vez que ocurre algo parecido desde que terminó la temporada de baños, según la Policía Local, puesto que ya ha ocurrido «dos o tres veces durante la semana pasada».

Los vecinos de Gozón bajaron rápidamente al arenal para observar algunos de los ejemplares de cerca; «tienen los tentáculos larguísimos se nota que son peligrosas», apreció Cristina Gutiérrez, residente en la zona. Hasta que el personal de limpieza las retire, las autoridades recomiendan «no acercarse al arenal y no tocarlas».

