El cardenal Artime, esta Semana Santa, en Luanco. E. C.

El cardenal Artime recibe el título de Hijo Predilecto de Gozón

El Ayuntamiento le entregará la distinción este miércoles en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

S. G. A.

Luanco

Martes, 26 de agosto 2025, 13:00

El cardenal Ángel Fernández Artime suma otra distinción a su dilatada trayectoria. Y en esta ocasión se trata de una muy especial, dado que se la dan en casa. A las doce horas de este miércoles en el Museo Marítimo de Luanco, el alcalde de Gozón, Jorge Suárez, le hará entrega del título de Hijo Predilecto del concejo.

Nacido en Luanco el 21 de agosto de 1960, Artime fue uno de los cardenales que participó en el cónclave en el que se eligió al actual Papa, León XIV; incluso su nombre llegó a sonar en varias de las quinielas para suceder al Papa Francisco, a quien conoció en Buenos Aires en 2009 y con quien colaboró duranye su etaoa en Argentina, como provincial de la Inspectoría Argentina Sur.

Artime fue nombrado cardenal en 2023 y se desempeña como proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica desde 2025. Antes de su nombramiento como cardenal, fue el rector mayor de la Congregación Salesiana entre 2014 y 2024.

Esta misma Semana Santa, además, Artime regresaba a Luanco, donde participaba, entre otros, en la bendición de ramos.

