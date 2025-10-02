El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Un momento del operativo desplegado en la playa de Gozón durante el simulacro por vertido de hidrocarburos en el mar. E. C.

Luanco actúa ante el fuel en la mar

En un simulacro se logró retirar tres toneladas de carburante tras la colisión entre dos buques a tres millas del noroeste del puerto de Gijón

Marta Varela

Marta Varela

Luanco

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:52

Comenta

Cada suceso, cada emergencia real es diferente y va a requerir unas capacidades distintas, pero este jueves en la playa de Luanco se pudo ... constatar que los recursos que tienen el Ministerio de Transportes y el resto de administraciones y organismos evidencian su capacidad para dar respuesta prácticamente a cualquier desastre que pueda ocurrir en las costas españolas. Y así se puso ayer de manifiesto en la playa de Luanco en un simulacro nacional de lucha contra la contaminación marina por hidrocarburos en Gozón. En torno a 120 personas –junto con dos helicópteros del 112-Asturias y de la Guardia Civil, seis drones y varias embarcaciones de Salvamento Marítimo, Cruz Roja y Benemérita– participaron en la simulación en la que, trabajando coordinadamente, controlaron el derrame de cerca de tres toneladas de carburante que, en la ficción, se habían vertido a la mar tras la colisión entre dos buques a tres millas del noroeste del puerto de Gijón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere repentinamente la madre de Pablo Pisa: «Me la encontré en el suelo»
  2. 2 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  3. 3

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  4. 4 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  5. 5

    Entrevista de EL COMERCIO a la rescatadora asturiana Anabel Montes: «Esta misión no tenía que haber existido jamás»
  6. 6

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  7. 7 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  8. 8

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  9. 9 Los estudiantes asturianos, en huelga «por el fin del genocidio» en Gaza
  10. 10 Un buñuelo corona a tres cocineros asturianos en el Concurso Nacional de Pintxos de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Luanco actúa ante el fuel en la mar

Luanco actúa ante el fuel en la mar