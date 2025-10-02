Luanco actúa ante el fuel en la mar En un simulacro se logró retirar tres toneladas de carburante tras la colisión entre dos buques a tres millas del noroeste del puerto de Gijón

Un momento del operativo desplegado en la playa de Gozón durante el simulacro por vertido de hidrocarburos en el mar.

Marta Varela Luanco Jueves, 2 de octubre 2025, 21:52

Cada suceso, cada emergencia real es diferente y va a requerir unas capacidades distintas, pero este jueves en la playa de Luanco se pudo ... constatar que los recursos que tienen el Ministerio de Transportes y el resto de administraciones y organismos evidencian su capacidad para dar respuesta prácticamente a cualquier desastre que pueda ocurrir en las costas españolas. Y así se puso ayer de manifiesto en la playa de Luanco en un simulacro nacional de lucha contra la contaminación marina por hidrocarburos en Gozón. En torno a 120 personas –junto con dos helicópteros del 112-Asturias y de la Guardia Civil, seis drones y varias embarcaciones de Salvamento Marítimo, Cruz Roja y Benemérita– participaron en la simulación en la que, trabajando coordinadamente, controlaron el derrame de cerca de tres toneladas de carburante que, en la ficción, se habían vertido a la mar tras la colisión entre dos buques a tres millas del noroeste del puerto de Gijón.

Fue, en realidad, una recreación de una de las catástrofes medioambientales más importante del Principado. Los hidrocarburos suponen todo un riesgo para el medioambiente, ya que «se disgrega en la columna de agua, llega al fondo marino y afecta a organismos y ecosistemas», puntualizó Icíar Martín, directora de la subdirección general para la Protección del Mar, del Ministerio de Transición Ecológica. El objetivo es claro: evaluar la capacidad de respuesta ante una emergencia ambiental de gran escala, así como reforzar la coordinación entre administraciones. La simulación de preparación ante vertidos en el mar reunió a efectivos de diferentes administraciones e instituciones: Principado, Ministerio de Transición Ecológica y los ayuntamientos de Gozón, Gijón y Avilés. Además de a efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Ministerio de Transporte, Salvamento Marítimo; Autoridades Portuarias de Gijón y Avilés; Cruz Roja; y el Instituto Español de Oceanografía del CSIC.

