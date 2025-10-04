El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, fue la primera en jurar bandera ante la mirada del general jefe de la Brigada Galicia VII, Alfonso Pardo de Santayana Galbis. A. F. G.

Casi 150 civiles juran bandera en una ceremonia castrense en Noreña: «Es un enorme orgullo»

El coronel Jesús Manuel Rodríguez Victoria destaca que el compromiso supone «entregar la vida por España, realizando con honor la labor diaria»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Noreña

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:22

Comenta

Lo destacaba el coronel jefe del Regimiento de Infantería Príncipe número 3, con base en Cabo Noval (Siero), Jesús Manuel Rodríguez Victoria, sobre los ... colores de la bandera de España: «El rojo brilla particularmente porque lleva impresa la sangre de miles de soldados que han dado su vida en los cuatro continentes en los que se han desplegado; el amarillo es el sol de tantos lugares que la han contemplado y admirado». Lo manifestaba ante el numeroso público que se reunió, este sábado, alrededor del céntrico quiosco de la música de Noreña. Fue donde casi 150 civiles juraron o prometieron ante la enseña nacional en un solemne acto castrense presidido por el general jefe de la Brigada Galicia VII, Alfonso Pardo de Santayana Galbis.

