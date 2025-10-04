Casi 150 civiles juran bandera en una ceremonia castrense en Noreña: «Es un enorme orgullo»

Lo destacaba el coronel jefe del Regimiento de Infantería Príncipe número 3, con base en Cabo Noval (Siero), Jesús Manuel Rodríguez Victoria, sobre los ... colores de la bandera de España: «El rojo brilla particularmente porque lleva impresa la sangre de miles de soldados que han dado su vida en los cuatro continentes en los que se han desplegado; el amarillo es el sol de tantos lugares que la han contemplado y admirado». Lo manifestaba ante el numeroso público que se reunió, este sábado, alrededor del céntrico quiosco de la música de Noreña. Fue donde casi 150 civiles juraron o prometieron ante la enseña nacional en un solemne acto castrense presidido por el general jefe de la Brigada Galicia VII, Alfonso Pardo de Santayana Galbis.

Rodríguez Victoria, tras la jura, quiso lanzar un mensaje claro: «¿Cuál es el compromiso que se ha adquirido? Entregar la vida por la defensa de España. Pero hay muchas maneras de hacerlo que no significa que sea de forma definitiva en un campo de batalla». Explicó que es un deber de honor personal, permanente e ineludible. Y todo ello implica, en referencia a los funcionarios públicos, «trabajar con honradez y con espíritu de servicio». Para quienes desarrollan su actividad en la empresa privada o como autónomos, «es realizar su labor profesional con rigor y con justicia, sabiendo que siempre acaba contribuyendo, de algún modo, al bien de nuestra sociedad». Para los jóvenes, proseguía, dijo que este juramento «obliga a prepararse bien para ser un día parte de estos profesionales que impulsan y prestigian a nuestro país». Y para los jubilados o parados o para quienes trabajan en casa, el compromiso se centra «en saber que se forma parte de esa retaguardia imprescindible en cualquier campaña y que es, al final, la que sostiene todo el esfuerzo del resto de soldados». Concluyó asegurando que este acto «nos convierte en hermandad y nos obliga a dar un sentido honorable a nuestro desempeño diario».

Acto en recuerdo por los caídos por la patria.

Quienes se inscribieron para participar en este acto explicaban que uno de los principales motivos era para expresar un sentimiento de pertenencia a la nación. Miguel Garrido, de Avilés, señaló que no tuvo oportunidad de realizar el servicio militar «por exceso de cupo» y siempre quiso jurar ante la bandera «porque me siento español». ¿Esto tiene algo que ver con la política? «Para nada, no se trata de ser de derechas o de izquierdas. Se trata de un enorme orgullo y un gran honor». Que no tiene nada que ver con los partidos políticos lo aseguraba también la edil socialista de Siero, Ana Nosti, quien también prometió en Noreña. «Me siento muy española».

Jurandos entre el público que aguantó la incesante lluvia.

El coordinador de la ceremonia era el teniente coronel Fernando García de Béjar. «Este tipo de actos es, para nosotros, especial porque nos permite acercarnos a la sociedad; tener contacto con la población civil es muy gratificante, y más en los tiempos que corren. Nos han visto cerca en la catástrofe de la dana o en los incendios. Es un punto de unión con la sociedad civil a la que nos debemos. Y sentimos el cariño de la población, porque saben que estamos para lo que se necesite».