Loli Prendes, la presidenta de la asociación vecinal de Argüelles, en Siero, señala la parcela en la que se prevé instalar un súper almacén energético (la concentración de tres), a menos de cien metros de viviendas. A. F. G.

Los afectados por los parques de baterías en Siero, en pie de guerra: «La moratoria regional nos olvida»

Los vecinos del núcleo de Argüelles se suman a los de Granda y anuncian una batalla judicial para frenar su instalación: «Se nos condena»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Martes, 26 de agosto 2025, 18:32

El Consejo de Gobierno acordó el pasado lunes la suspensión temporal de licencias para la construcción de almacenes energéticos en suelo no urbanizable y ha ... dado luz verde al inicio de la elaboración de las directrices sectoriales que regularán estas instalaciones. Pero, ¿cómo afecta esta decisión a los proyectos de parques de baterías en Siero? Por un lado, a finales de 2024, el Principado concedió autorizaciones para la construcción de dos parques de baterías en suelo industrial en Corvera y Siero, en la parroquia de Granda, que ha iniciado una guerra judicial para frenar su instalación. Este jueves vuelven a manifestarse ante el Ayuntamiento sierense, donde se celebra la sesión plenaria ordinaria. Y en la parroquia de Argüelles, también en Siero, se autorizó, este mismo lunes, ambientalmente, la implantación de un súper almacén en una parcela industrial, pero a menos de cien metros de viviendas. Los afectados estallan ante esta situación y claman por una paralización de licencias hasta conocer los criterios que se vayan a establecer en las futuras directrices sectoriales en la región.

