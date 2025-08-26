Los afectados por los parques de baterías en Siero, en pie de guerra: «La moratoria regional nos olvida»

El Consejo de Gobierno acordó el pasado lunes la suspensión temporal de licencias para la construcción de almacenes energéticos en suelo no urbanizable y ha ... dado luz verde al inicio de la elaboración de las directrices sectoriales que regularán estas instalaciones. Pero, ¿cómo afecta esta decisión a los proyectos de parques de baterías en Siero? Por un lado, a finales de 2024, el Principado concedió autorizaciones para la construcción de dos parques de baterías en suelo industrial en Corvera y Siero, en la parroquia de Granda, que ha iniciado una guerra judicial para frenar su instalación. Este jueves vuelven a manifestarse ante el Ayuntamiento sierense, donde se celebra la sesión plenaria ordinaria. Y en la parroquia de Argüelles, también en Siero, se autorizó, este mismo lunes, ambientalmente, la implantación de un súper almacén en una parcela industrial, pero a menos de cien metros de viviendas. Los afectados estallan ante esta situación y claman por una paralización de licencias hasta conocer los criterios que se vayan a establecer en las futuras directrices sectoriales en la región.

Loli Prendes es la incombustible presidenta de la asociación vecinal en Argüelles. «La noticia de la aprobación nos cayó como un jarro de agua fría». Además, se enteraron de la decisión de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias por el Boletín Oficial del Principado (BOPA). «¿Dónde se encuentran nuestras alegaciones? No nos han respondido. Se nos obvia». Prendes recuerda –como ya informó EL COMERCIO– que se presentó toda una batería de escritos –tanto a nivel individual como colectivo– explicando los motivos por los que el almacén energético no debía instalarse al lado de casas «en las que hay que recordar, porque parece que no se tienen en cuenta, aquí vive gente».

Apoyo de 'Cepi'

Es por eso que los vecinos de Argüelles van a dar el siguiente paso, como ya han hecho los de Granda: «Lo pide la gente. Vamos a acudir a los tribunales. Es un clamor por el olvido del Gobierno regional ante estos proyectos y por la condena a los vecinos». Y este mismo martes se dio un paso más reclamando apoyo al Ayuntamiento de Siero, cuyo alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', se ha mostrado abiertamente a favor de este tipo de instalaciones. «Partimos de la base de que, si queremos una transición energética, si estamos comprometidos en la lucha contra el cambio climático, si renunciamos a los combustibles fósiles, si tenemos sol y viento suficiente y lo que nos queda para poder regular el sistema, entre la producción y el consumo, para ajustar la oferta a la demanda son este tipo de almacenes, nos parece que son instalaciones necesarias para el futuro», dijo recientemente.

¿La última petición dirigida a 'Cepi'? «Que no autorice la instalación de los parques de baterías hasta conocer, de forma definitiva, las directrices sectoriales del Principado», dijo Argüelles. La propuesta se centra, en detalle, en la distancia que se debe mantener respecto a las viviendas. «Es preciso conocer este dato. Si autorizan estos proyectos y después sale la norma regional marcando una cantidad de metros superior, nos encontramos con un serio problema».

Por su parte, el consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, Borja Sánchez, explicó este martes que la suspensión temporal de licencias para parques de baterías en suelo no urbanizable responde a la necesidad de ordenar su implantación ante el elevado número de solicitudes recibidas en los últimos años. «Lo que hemos tenido ha sido un número muy elevado de solicitudes de parques de baterías en todo el territorio asturiano y es algo que había que ordenar», dijo en Villaviciosa, quien añadió que estas instalaciones han generado alarma social en determinados territorios.

Sánchez reconoció que los parques de baterías son necesarios para garantizar el suministro de energías renovables y avanzar hacia un modelo económico e industrial electrificado, pero ha insistido en que su implantación debe ser planificada.