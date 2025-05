Los análisis certifican que el agua de Espiniella, en Siero, vuelve a ser potable

Los análisis del agua que se consume en Espiniella resuelven que ya vuelve a ser apta –tras una contaminación por E.coli– para el consumo ... después de casi diez días, desde que fueron avisados, pero en esta localidad de Siero son muchos quienes siguen sin acercarse al grifo. Y es que la calidad que presenta esta agua –que abastece también a Otero y a Cuto– no convence a todos. Mientras la comunidad de usuarios que gestiona esta agua –la Cooperativa– defiende que es apta para su consumo y habla de problemas ocasionales, muchos de los vecinos sostienen todo lo contrario e incluso han pedido la intervención del Defensor del Pueblo.

«Fíjate si vendrá de lejos que las personas más mayores cuentan que antes en muchas casas el agua siempre se hervía», indican en la localidad quienes quieren que haya un cambio y cuestionan el papel que la comunidad de usuarios juega en este problema.

Una comunidad que se defiende y asegura que antes sí que hubo problemas, pero añade su presidenta que de eso hace mucho tiempo. Lleva 16 años en el puesto y defiende que la actual junta directiva ha hecho su trabajo y se ha ido mejorando el sistema hasta dejarlo «bien».

«Cuando llueve, el agua sale turbia, pero eso no quiere decir que no sea apta. Puede que los tres o cuatro días primeros no... pero es algo ocasional», argumenta.

Sus planteamientos no convencen a cada vez más gente de las localidades afectadas. Ni de broma se acercan a coger agua del grifo si es para beber. «Usamos garrafas», inciden. También hay quienes han instalado costosos filtros, para ver si se reduce algo la turbidez del agua. O van a fuentes para abastecerse.

«Aquí el agua nunca sale clara, nunca es transparente, nunca esta limpia... Siempre hay una capa de tierra», lamentan quienes creen que ha llegado el momento de cambiar el guion.

Para ello consideran que es clave que el Ayuntamiento dé un paso al frente y asuma el control de la situación. El equipo de gobierno ofreció su ayuda a la comunidad de usuarios y a los vecinos.

Ampliar Agua del grifo, esta mañana. E. C.

Si bien es la comunidad de usuarios la entidad que gestiona el agua, en los núcleos afectados entienden que el Consistorio tiene que tomar medidas. «No puede hace dejación de funciones», sostienen quienes creen que la solución está en remunicipalizar el servicio. Y, como eso llevaría tiempo, piden que se enganche el sistema a la red municipal.

Mientras, la comunidad de usuarios defiende que el agua es apta para el consumo y que así lo avala la Consejería Salud, cuya «constancia» y la de la empresa Aqlara destacó a la hora de resolver este último episodio, «No sé qué problema tienen», responde a las críticas vecinales.

Y estos, que sitúan el origen de todo en la zona de captación, insisten: «Queremos tener un agua que esté en condiciones».