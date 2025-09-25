El alcalde de Siero manifiesta que 40 policías locales «son suficientes, siempre y cuando acudan a trabajar»

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', defendió este jueves que el Ayuntamiento contempla un gasto de dos millones de euros al ... año «que es lo que nos cuesta mantener un cuerpo de la Policía Local con cuarenta agentes»; a eso hay que sumar, apuntó, otro tipo de costes, como el material, coches patrulla o uniformes, entre otros. Dijo que se trata de una cantidad suficiente para el concejo «siempre que acudan a trabajar». Y es que se quejó de que hay un porcentaje de absentismo –por cualquier causa, incluso bajas– que llega al 23%, «pero sólo en los funcionarios fijos; en los interinos, es nulo».

El regidor quiso dar estas explicaciones tras debatir, en el Pleno de este jueves, una moción de Vox que reclamaba mejorar el cuerpo por razones de seguridad ciudadana. «Hay que recordar que esas competencias las tienen la Policía Nacional y la Guardia Civil; la Local está de apoyo y para hacer cumplir con las ordenanzas municipales». Finalmente, la moción de la mencionada formación fue rechazada,

Otra de las quejas de Vox fue la falta de un jefe de la Policía Local. «Justo hoy –por este jueves– se acaba de reincorporar el responsable del cuerpo», quien se encontraba de baja.

Fue el pasado febrero cuando se anuló el juicio y la condena a este jefe accidental de la Policía Local –tras una decisión adoptada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial–; fue condenado a un año de prisión por un presunto delito de acoso a un agente. Esa pena impuesta por el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo quedó invalidada. La Audiencia considera que se debe repetir el juicio, esta vez bajo su competencia.

Este responsable policial está también pendiente de un segundo juicio tras ser denunciado por un funcionario del cuerpo por acoso.

Por otro lado, el edil del PP Borja Lapuerta afeó, en el Pleno ordinario de este jueves, el coste de la factura por la limpieza de la gran figura de Pitufo Gruñón que hay instalada en Lugones: 1.800 euros, aseguró. «Y hay dos figuras más por llegar –dijo en referencia a la Pitufina Karateca de La Pola y la Ferroviaria de El Berrón–, estamos hablando de 5.400 euros. ¿Por qué esa cuantía tan alejada?», le preguntó al alcalde. Este concejal se quejó recientemente por ser «pioneros en el concejo en la estupidez y nos gustaría que, por una vez, este alcalde reflexionara y que no hiciese del municipio un 'meme' constante en toda España», por la colocación de estas figuras de los pitufos.