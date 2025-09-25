El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Un coche patrulla de la Policía Local, en La Pola. A. F. G.

El alcalde de Siero manifiesta que 40 policías locales «son suficientes, siempre y cuando acudan a trabajar»

El PP afea el coste de limpiar la figura del Pitufo Gruñón de Lugones: 1.800 euros

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:34

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', defendió este jueves que el Ayuntamiento contempla un gasto de dos millones de euros al ... año «que es lo que nos cuesta mantener un cuerpo de la Policía Local con cuarenta agentes»; a eso hay que sumar, apuntó, otro tipo de costes, como el material, coches patrulla o uniformes, entre otros. Dijo que se trata de una cantidad suficiente para el concejo «siempre que acudan a trabajar». Y es que se quejó de que hay un porcentaje de absentismo –por cualquier causa, incluso bajas– que llega al 23%, «pero sólo en los funcionarios fijos; en los interinos, es nulo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  2. 2

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  3. 3

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  4. 4

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  5. 5 Alejandro Sanz anuncia concierto en Gijón dentro de su nueva gira mundial
  6. 6 Locura en la llegada del Barcelona a Asturias para el partido contra el Real Oviedo
  7. 7 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  8. 8

    Una inversión de 55 millones en la planta de cría de lenguados de El Musel permitirá crear 100 nuevos empleos
  9. 9 Una nueva hornada de futuros policías locales en Gijón: «Mi padre y uno de mis tíos son policías»
  10. 10 Acepta una condena por daños el «vecino rabioso» de Feleches, en Siero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El alcalde de Siero manifiesta que 40 policías locales «son suficientes, siempre y cuando acudan a trabajar»

El alcalde de Siero manifiesta que 40 policías locales «son suficientes, siempre y cuando acudan a trabajar»