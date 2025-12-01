El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cuenta atrás para Navidad: descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Reunión de la alcaldesa (centro) con responsables de Asemposil. E. C.

La alcaldesa de Llanera busca soluciones para los problemas de movilidad en Silvota

Eva María Pérez se reúne con representantes de la Asociación de Empresarios del Polígono, Asemposil

A. F. G.

Llanera

Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:00

Comenta

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez (PSOE), se reunió este lunes al mediodía con representantes de la Asociación de Empresarios del Polígono de ... Silvota (Asemposil) para abordar diversas cuestiones que afectan al área. Así, se señaló la necesidad de trabajar de manera conjunta y coordinada a la superficie y, por tanto, al concejo. Se trata de asuntos que llevan años sobre la mesa, como la recepción del área o cuestiones relativas a la movilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una plantación de marihuana de un vecino, posible causa del incendio con una madre y su bebé heridas en Oviedo
  2. 2

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  3. 3 Un joven «en estado de gran nerviosismo» provoca un altercado en un bar en Gijón
  4. 4

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  5. 5

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  6. 6 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  7. 7 Vídeo | Así fue el atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  8. 8 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  9. 9

    Los asaltantes de casas de Gijón duermen en coches para evitar ser delatados en hoteles
  10. 10 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La alcaldesa de Llanera busca soluciones para los problemas de movilidad en Silvota

La alcaldesa de Llanera busca soluciones para los problemas de movilidad en Silvota