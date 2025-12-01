La alcaldesa de Llanera busca soluciones para los problemas de movilidad en Silvota

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez (PSOE), se reunió este lunes al mediodía con representantes de la Asociación de Empresarios del Polígono de ... Silvota (Asemposil) para abordar diversas cuestiones que afectan al área. Así, se señaló la necesidad de trabajar de manera conjunta y coordinada a la superficie y, por tanto, al concejo. Se trata de asuntos que llevan años sobre la mesa, como la recepción del área o cuestiones relativas a la movilidad.

En este sentido, la alcaldesa manifestó su compromiso de mantener ese contacto con los empresarios de manera constante para impulsar proyectos conjuntos. «Ayuntamiento y polígonos debemos promover acciones que sigan haciendo de Llanera uno de los motores económicos de la región y un referente en materia industrial. Es fundamental tener polígonos competitivos, que sean polos de atracción de inversiones y generación de empleo, porque eso también es un beneficio para el concejo», incidió la alcaldesa.

Por su parte, Pablo García-Vigón agradeció a la regidora su disposición para mantener ese contacto permanente entre ambas entidades.