La alcaldesa de Llanera ve «prioritario» construir un centro de día en Lugo

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, mantuvo un encuentro este martes con la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, para ... abordar diversos asuntos que afectan al municipio en materia de bienestar. También acudieron la concejala de Bienestar Social, Montse Alonso; el de Salud, Nicolás Fernández; y el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez.

La regidora centró sus propuestas en el proyecto de construcción de un centro de día en Lugo de Llanera. «Se trata de una prioridad para nuestro municipio porque nos permitirá reforzar la atención y el cuidado de las personas mayores y dependientes», indicó. Planteó asimismo a la consejera que no existe ningún centro de día ni público ni privado en el concejo y que su puesta en marcha supondría «un importante avance para el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores del concejo, complementando la labor que ya se realiza desde los servicios sociales municipales».

También se refirió Eva María Pérez a otro factor, que considera posibilitaría agilizar el proyecto. Y es que ya hay disponibilidad de un local donde se podría ubicar el nuevo equipamiento.

«En 2021 ya planteamos la posibilidad de instalar un centro de día en los bajos del edificio de viviendas de protección pública que el Principado está construyendo en Lugo, en la calle 28 de Junio, y que está previsto que concluyan en junio de 2026. Sin duda sería una ubicación inmejorable para poder disponer de un centro moderno, accesible y que responda a las necesidades de los usuarios», defendió la alcaldesa de Llanera durante el encuentro. Una reunión que el equipo de gobierno valoró, al apuntar que la consejera de Derechos Sociales y Bienestar mostró «su completa disposición» a impulsar el proyecto, consciente, añadieron en Llanera, de que se trata de un servicio muy necesario para el concejo.

La alcaldesa, además, destacó la que calificó como importante labor la que se desarrolla desde el área municipal de bienestar social, a través de la implementación de programas y proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de las personas mayores en diferentes ámbitos.