Amazon cifra en 235 millones su aportación al PIB de Asturias un año después de abrir en el polígono de Bobes

Se cumple ahora, el día 2 de este mes de septiembre, un año desde que el centro logístico de Amazon iniciara su actividad ... en el polígono de Bobes, en Siero. Un año en el que la multinacional ha ido dando pasos para ir avanzando en los objetivos con los que desembarcó en Asturias. Toca hacer balance y también abordar nuevas iniciativas para que el centro, denominado OVD1, siga creciendo.

Y justo cuando se cumplen doce meses, el centro de Bobes está inmerso en dos cambios de relevancia. Uno, la llegada de un nuevo responsable del centro. El ingeniero gijonés Omar Rozada, que acumula más de once años de trayectoria en la multinacional, asume el mando de las instalaciones. El otro gran cambio afecta a la actividad, pues Amazon ha puesto en marcha el turno nocturno, con lo que el centro logístico de Bobes pasa a estar operativa las 24 horas del día. Un paso más que contribuirá al crecimiento de Amazon en Bobes; «que se está consolidando como un motor de empleo en la región».

Hace un año el centro iniciaba su andadura en Siero con unos 400 trabajadores. Ahora son ya más de mil personas las que emplea de forma directa en estas instalaciones. La idea es seguir creciendo, indica la multinacional, con el objetivo de alcanzar los 1.500 empleados en 2027.

Para liderar esta etapa está al frente a Omar Rozada, asturiano que ha sido el director –tres años y medio de los seis que allí pasó– de MAD6, uno de los centros logísticos en Illescas. Un municipio al que en Siero siempre se ha mirado como guía de lo que puede experimentar el concejo asturiano de la mano de Amazon, confiando en que se pueda replicar en tierras asturianas el crecimiento y efecto arrastre que la multinacional tuvo en este municipio toledano. Algo de esto ya se está viendo en Bobes, con un polígono que se ha visto reactivado. Y también las cifras apuntan en esa dirección. Según datos de la consultora económica independiente Keystome Strategy, Amazon ha aportado más de 235 millones al PIB asturiano; «consolidándose –destaca la propia multinacional– como un agente clave en el desarrollo económico de la región».

En esa línea, la multinacional volvió a expresar su «apuesta» por las pymes asturianas. Más de 200 venden sus productos a través de Amazon. Según los datos que maneja la multinacional, más del 70% de ellas vende más allá de las fronteras nacionales a través de ellos. Y cifran en la compañía en 25 millones el volumen de las exportaciones a lo largo del año pasado. Un año aún más atrás, en 2023, esas 200 pymes vendieron más de un millón de productos a través de Amazon.

Empleos indirectos

Durante 2024, además, dice Amazon, sus actividades generaron más de 2.000 puestos de trabajo indirectos y más de 550 inducidos, en sectores como la construcción, la logística y otros servicios profesionales.

Asimismo, en el balance de este primer año, Amazon mantiene que el empleo que genera es de calidad. Y recurre a los datos para argumentar sus afirmaciones. En el centro logístico en Asturias el sueldo mínimo de entrada para puestos operativos supera los 1.700 euros euros mensuales (un 23% por encima del salario mínimo), sin necesidad de experiencia previa.

A esto se suma un paquete de beneficios, desde el primer día, que está valorado en más de 3.500 euros anuales e incluye plan de pensiones, formación, seguro médico, descuentos en compras y permisos parentales ampliados y retribuidos. También hacen especial incidencia en la multinacional en los programas de desarrollo profesional implementandos. Entre ellos, Career Choice, al que en España se han apuntado ya más de 4.000 empleados. Esta iniciativa busca formar a esos trabajadores para carreras en campos de alta demanda y dar formación continua en habilidades técnicas y de liderazgo. Desde este mes de agosto, además, este programa cubre hasta el 100% de la matrícula.

En la misma línea, Amazon elimina el límite actual de cuatro años de cobertura e incrementa el presupuesto anual disponible por persona, de 2.000 a 4.000 euros.