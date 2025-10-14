El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Interesados en los anuncios de venta de viviendas en una inmobiliaria. A. P.
Siero

El efecto Amazon reactiva el mercado de la vivienda y agota en un año la oferta de alquiler en Siero

Las inmobiliarias califican al trabajador de la multinacional como un «perfil seguro»: «Se lo llevan en cuestión de horas»

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Pola de Siero

Martes, 14 de octubre 2025, 08:25

Comenta

La llegada de la multinacional Amazon a Siero se pronosticaba como un gran cambio para la región. A nivel laboral, según los datos ... que maneja la empresa, el centro logístico instalado en Bobes, se crearán 1.500 puestos de trabajo en tres años, un gran crecimiento poblacional para el concejo, aunque también un problema en vivienda, donde se está viendo que la oferta de alquiler, ya de por sí «escasa» según profesionales del sector, «ha volado».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

