El efecto Amazon reactiva el mercado de la vivienda y agota en un año la oferta de alquiler en Siero

La llegada de la multinacional Amazon a Siero se pronosticaba como un gran cambio para la región. A nivel laboral, según los datos ... que maneja la empresa, el centro logístico instalado en Bobes, se crearán 1.500 puestos de trabajo en tres años, un gran crecimiento poblacional para el concejo, aunque también un problema en vivienda, donde se está viendo que la oferta de alquiler, ya de por sí «escasa» según profesionales del sector, «ha volado».

Pola de Siero, Lugones y El Berrón fueron los primeros núcleos poblacionales donde se vio que los pisos y casas «desaparecían», tanto en las plataformas de alquiler como de las inmobiliarias de la zona. Este efecto se extendió y llegó también a Oviedo y la comarca minera, facilitado por la buena comunicación del centro asturiano. Según las principales inmobiliarias de Siero, el cambio en tan sólo un año ha sido más que evidente, «lo que entra en alquiler no dura en oferta» y se lo llevan en cuestión de horas, además de que el aumento de los precios ha sido, en palabras de algunos, «brutal», con encarecimientos de entre 300 y 400 euros.

En La Pola, por ejemplo, la inmobiliaria La Isla –con más de 20 años de experiencia– fue la primera en verlo. En su experiencia, María Ángeles Rivas notó el efecto que ha tenido en los que son los usuarios habituales de este tipo de viviendas, perfiles que varían entre las familias, parejas o singulares, «nada específico». «Los propietarios, como todos, quieren a alguien en función de sus ingresos y estabilidad», dos características en los que los trabajadores de Amazon «ganan», el problema es que «en el mercado hay más perfiles que viven de alquiler y necesitan la vivienda: gente que se muda, se independiza, la casa les ha quedado grande, vienen por otras cuestiones laborales o de cualquier otro tipo».

Listas de espera

Lo que en un principio era una oferta que «cubría en cierta medida la demanda» ahora ya se ha vuelto insostenible. Hay casos, como en la inmobiliaria Xana, en Lugones, donde se ha tenido que hacer «listas de espera para alquileres», esperando a cualquier oportunidad de que surja una nueva vivienda «porque es que ya no da tiempo ni a publicitarlo», añadió Marián Suárez.

Ambas coinciden que el aumento de la demanda vino acompañado de otro problema: el aumento del pago del alquiler, situación ya de por sí encarecida a nivel general. Hace un año, dijo Rivas, en Pola de Siero «un alquiler medio de un piso de dos habitaciones podía estar entre 400 y 450 euros, llegaba a 500 si se incluía una plaza de garaje y si era un piso muy bueno». Sin embargo, «hoy por menos de 600 no encuentras nada», llegando a casos en los que se superan los 650 euros. Una situación que también extiende a El Berrón, donde sólo ahora surge, cada cierto tiempo, algún piso.

En Lugones, añadió Suárez, la situación es parecida, «antes un piso de tres dormitorios rondaba los 450 y 500 euros, pero ahora no baja de los 700».

Mismos precios que se ofertan en las plataformas de alquiler, donde la media ronda entre los 600 y 700 euros.

«Era algo que se veía venir», explicó Jaime Acevedo, de la Plataforma de Propietarios de Viviendas de Alquiler de Carácter Autónomo de Asturias. Los precios «ya estaban subiendo de antes y si se consulta ahora, con Amazon, se nota muchísimo en la zona de alrededor». En consecuencia, el inquilino que habitualmente encontraba vivienda dentro de unos precios «accesibles», ahora ve que no puede «acceder al mismo piso que tenía antes».

Para las inmobiliarias, la construcción de viviendas es la respuesta que equilibrará la balanza de aquí a unos pocos años.