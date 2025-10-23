Ataque a la sede de IU de Llanera: la llenan de pintadas con insultos y el símbolo nazi

En un brevísimo comunicado, Izquierda Unida de Llanera «lamenta el episodio de vandalismo de la pasada noche –la del miércoles al jueves–, con pintadas ... en la fachada de nuestra sede y en otras paredes cercanas. Desconocemos la intención de este acto, pero sin duda advierte de la necesidad de mayor civismo democrático». Apareció llena de pintadas con insultos y el símbolo nazi. Por su parte, desde la agrupación socialista en el concejo –formación que sustenta al equipo de gobierno local– «queremos expresar nuestro más rotundo rechazo ante las pintadas y actos de vandalismo perpetrados en la sede de IU».

Se asegura que este tipo de hechos «no tienen cabida en una sociedad democrática ni en una convivencia política sana. La discrepancia ideológica jamás puede justificar la violencia, la intimidación ni el ataque a espacios de participación ciudadana, sea cual sea su color político». Es por eso que desde el PSOE se afirma que no se puede tolerar atacar sedes o símbolos que representan la participación democrática. «Y lo ocurrido, al igual que ya ha pasado en nuestra propia sede en alguna ocasión, no es una gamberrada: es un ataque al respeto que debe sostener la convivencia política».

Los socialistas manifiestan que este ataque a la sede de IU «lo es contra todas las organizaciones que creemos en la política como herramienta para transformar y avanzar, no para destruir y retroceder. Mostramos nuestra solidaridad con las compañeras y compañeros de Izquierda Unida y defendemos con firmeza el respeto mutuo, el diálogo y la libertad de expresión como pilares irrenunciables de la democracia».