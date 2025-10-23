El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Guardia Civil investiga la autoría del fuego del Monte Areo en Gijón
Pintada en la sede de Izquierda Unida en Llanera. E. C.

Ataque a la sede de IU de Llanera: la llenan de pintadas con insultos y el símbolo nazi

«Este acto advierte de la necesidad de mayor civismo democrático», señala la coalición. El PSOE local condena el ataque

A. F. G.

Llanera

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:05

Comenta

En un brevísimo comunicado, Izquierda Unida de Llanera «lamenta el episodio de vandalismo de la pasada noche –la del miércoles al jueves–, con pintadas ... en la fachada de nuestra sede y en otras paredes cercanas. Desconocemos la intención de este acto, pero sin duda advierte de la necesidad de mayor civismo democrático». Apareció llena de pintadas con insultos y el símbolo nazi. Por su parte, desde la agrupación socialista en el concejo –formación que sustenta al equipo de gobierno local– «queremos expresar nuestro más rotundo rechazo ante las pintadas y actos de vandalismo perpetrados en la sede de IU».

