Aumentan los problemas de calidad del agua de Espiniella, en Siero: «Sale con barro»

Lejos de recuperar la normalidad, este jueves volvió a complicarse el suministro de agua en los núcleos sierenses de Espiniella, El Cuto y Otero. ... Según confirmó la directiva de la cooperativa responsable –tras las quejas de los usuarios, que aseguraron que «sale del grifo con barro»–, se ha registrado un aumento de la turbidez en la estación de bombeo, por lo que se optó por paralizar el llenado del depósito de distribución. No obstante, se asegura que los niveles son correctos, aunque con una cloración algo elevada. El problema, advierten los vecinos, llegará cuando se agote esa reserva: «No se quiere cortar el servicio, por lo que probablemente se llenará aunque el agua esté turbia». El mensaje que han recibido los comuneros es el siguiente: «Dejaremos parado el bombeo hasta que el nivel de agua del depósito permita la distribución a la red. Si baja el nivel, tendremos que bombear agua para garantizar el suministro».

La preocupación por la calidad del agua es máxima en la zona, sobre todo tras el ingreso en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) de un vecino de Espiniella por la bacteria E. coli. «Está muy delicado y no acaba de mejorar. Se trata de una persona que, habitualmente, bebe agua del grifo». Fue el pasado viernes cuando EL COMERCIO informó de que los análisis habían detectado contaminación fecal en el agua que llega a las viviendas; incluso se recomendó evitar todo contacto con ella, ni siquiera para el aseo.

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', reiteró este jueves las palabras ya recogidas por este diario: que el Ayuntamiento está dispuesto a ayudar y a asumir la gestión de la cooperativa, «pero son los cooperativistas quienes se tienen que poner de acuerdo para ello; tienen que pedirlo». Explicó que todas las cooperativas están obligadas a presentar analíticas periódicas tanto al Ayuntamiento como al Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC).

La solución definitiva, apuntó, pasa por la construcción de una red municipal de abastecimiento. Sobre este asunto, informó de que ya existe un proyecto redactado para el saneamiento y las redes de agua en la zona de Ferrera, con un presupuesto total de 5,5 millones de euros. Se ha ejecutado ya una primera fase, con un gasto de un millón, y para 2026 se espera llevar a cabo una segunda, aunque todavía no hay una cuantía asignada ni se han definido las áreas afectadas. Recordó que se está ultimando el estudio sobre las infraestructuras: «Y lo que ya tenemos claro es que hay que hacer frente a una importante inversión –superior a los 25 millones–, y hay que buscar la forma de financiación».

Muy crítica con el alcalde se mostró la oposición. El portavoz del PP, Juan Luis Berros, acusó al regidor de «una clara dejación de funciones, ya que es el Ayuntamiento la administración que tiene que garantizar la calidad del agua en la red de distribución hasta el punto de entrega, tal y como establece la ley». Se queja de que 'Cepi' «hace un brindis al sol, de cara a la galería, cuando ofrece ayuda a los vecinos solo si estos la piden». Para el portavoz de Vox, Josué Velasco, «estamos ante una situación crítica, de difícil solución y que con toda seguridad no se resolverá en un breve plazo de tiempo, por lo que la actuación urgente por parte del Ayuntamiento debe ser una prioridad, y no quedarse sentados a esperar».

La portavoz de Izquierda Unida, Tere Álvarez, dijo entender la preocupación de los vecinos. «Ahora bien, debemos ser claros: la responsabilidad actual sobre la calidad del agua en Espiniella recae en una cooperativa, no en el Ayuntamiento. Eso no significa que las administraciones públicas deban mirar para otro lado, sino que, en el marco de sus competencias, tienen que facilitar todas las herramientas posibles para garantizar la salubridad del agua». En cualquier caso, añadió, «lo que no puede permitirse es que haya vecinos que enfermen por consumir agua contaminada sin haber sido avisados previamente».

Por su parte, Silvia Tárano, de Podemos, criticó que «en Siero hay personas particulares gestionando, a través de cooperativas, un servicio que es de competencia municipal. El Ayuntamiento debería asumir de inmediato la gestión del agua en aquellos núcleos cuyas cooperativas así lo decidan, sin las trabas que se están imponiendo ni las advertencias sobre posibles cuotas elevadas, que solo buscan disuadir a los vecinos de su propósito».