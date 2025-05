Un vecino de Espiniella, en Siero, ingresado en el HUCA por la bacteria E.coli

«La situación es muy grave». Habitantes de Espiniella, El Cuto y Otero, en Siero –todos miembros de la cooperativa de agua–, no quieren ... dar sus nombres cuando critican la gestión en el suministro a cargo de esta entidad. «No es miedo, pero se está generando una situación muy incómoda entre los vecinos». Por eso, se quieren omitir detalles que puedan identificar a un hombre, del primero de los núcleos mencionados, que permanece ingresado en el Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA), en Oviedo, por la bacteria E.coli, tal y como han confirmado los médicos. Y se apunta a que la mayor probabilidad es que esta contaminación sea por el consumo del agua.

¿Por qué lo dicen? Echan mano al calendario y aseguran que este afectado empezó a encontrarse mal el pasado miércoles día 7, justo un día después de que la directiva de la cooperativa alertara a sus miembros de que no se consumiera el agua del grifo tras detectarse esta contaminación fecal. El hombre tuvo que ser ingresado de urgencias y el pasado martes comenzó a comer «algo sólido». La pregunta que se hacen algunos vecinos es durante cuánto tiempo se consumió agua contaminada. «Hubo más casos de niños y familias con problemas en el estómago, se achacó a otros motivos, como infecciones procedentes de las escuelas. Ahora sospechamos que fue por la bacteria E.coli».

De la preocupación se ha pasado al enfado. «Nunca antes se nos había dado un aviso de este tipo, por contaminación del agua, desde la directiva de la cooperativa; luego supimos que la alarma la dio el Principado mucho antes, el martes día 29 de abril, tras realizarse un análisis aleatorio, de los muchos que se hacen para controlar la calidad en el suministro. Y no dijeron nada hasta una semana después».

Aseguran estos afectados que el problema en la calidad se arrastra desde hace décadas. «Ya se ha dicho que la captación es poco profunda, y que no hay filtros que funcionen. La situación empeora cuando llueve. Esto es insostenible».

Cambio de gestión

Por eso, son cada vez más los miembros de la cooperativa –son más de 130– los que están dispuestos a votar a favor de que sea el Ayuntamiento el que asuma la gestión del servicio hasta que se cuente con un suministro directo de la red municipal, tal y como ofreció la semana pasada el alcalde, Ángel García, 'Cepi'. «Pero se tiene que votar en asamblea y esta no se convoca; la última fue en febrero del año pasado».

No están todos a favor del cambio. «Por eso hay enfrentamientos. Se teme que el Ayuntamiento tenga que regularizar alguna que otra conexión. No obstante, también se lanzan críticas al Consistorio, ya que la administración local es la responsable última de garantizar la calidad en el suministro».

La directiva de la comunidad se defiende y asegura que antes sí que hubo problemas, pero añade su presidenta que de eso hace mucho tiempo. Lleva 16 años en el puesto y defiende que la actual junta ha hecho su trabajo y se ha ido mejorando el sistema hasta dejarlo «bien». «Cuando llueve, el agua sale turbia, pero eso no quiere decir que no sea apta. Puede que los tres o cuatro días primeros no... pero es algo ocasional», argumentó.

Los críticos aseguran que ya realizaron un análisis independiente en octubre de 2023, y ya entonces se advertía de alta presencia de la bacteria E.coli. «Esta situación fue puesta en conocimiento de Manuel Pergentino Martínez, concejal de Abastecimiento de Agua, sin recibir contestación».