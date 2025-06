Una ausencia «más que justificada» de los cuatro policías de Siero: «No hubo boicot»

Está en marcha una guerra por la imagen de la Policía Local de Siero; el pasado sábado, el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, ' ... Cepi', cargaba duramente contra algunos agentes porque no se presentó todo un turno a su puesto de trabajo, el de la mañana; y de su labor dependía el desarrollo de la tradicional Subida a Muncó. El Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (SIPLA) en el concejo acusó este domingo al regidor de mentir; y lo hacía con documentación en la mano a la que tuvo acceso EL COMERCIO. Así, uno de los funcionarios tenía solicitado el permiso desde el pasado 26 de mayo para asistir a un examen para incorporarse a los bomberos. El otro pidió la jornada el 30 de mayo por motivos sindicales; en ambos casos se cuenta con la preceptiva autorización de Personal: «Y eso el alcalde lo sabía; solo miente, nunca presenta una prueba».

¿Y los otros dos agentes? Desde esta formación sindical no se quiso dar detalles, pero se aseguró que sus ausencias también están «plenamente justificadas». En este caso, se quiso aclarar que, si se trata de un tema médico, la baja no se tramita hasta este lunes. No obstante, lo que se quiso destacar es que «no hubo –ni el sábado ni en otras ocasiones– un boicot» para mermar la capacidad del cuerpo en una jornada con una intervención especial. Es más, este periódico tuvo acceso al dispositivo para esta prueba automovilística que fue remitido a los funcionarios por la jefatura el pasado jueves, día 29 de mayo; «y aun así se incorporó a un agente que ya tenía autorización para ausentarse».

Desde el sindicato se sienten más que impotentes ante la campaña iniciada desde hace un lustro por el alcalde. «Si un funcionario se ausenta sin una justificación –o comete alguna irregularidad– hay herramientas legales para abrir un expediente disciplinario y habría consecuencias; en todo este tiempo no se ha iniciado expediente alguno, ni ha acudido a los juzgados por este tipo de cuestiones; todo lo que cuenta es mentira para perseguir su único objetivo: acabar con el cuerpo siguiendo un 'plan B' porque no pudo con la vía legal».

¿Y cuál es ese plan? Para el SIPLA es «el acoso constante a los efectivos que no son de su cuerda». Por su parte, el regidor pidió reformas para poder despedir a los funcionarios. «Por mí, iban a la calle», dijo.