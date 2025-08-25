El Ayuntamiento de Siero completa las labores de mejora en la cancha de tenis de La Pola

El Ayuntamiento de Siero da por finalizadas las labores de mejora en una de las dos pistas de tenis de la zona deportiva de ... La Pola. La actuación ha contado con un presupuesto de 4.537 euros. La duración de los trabajos se extendió más de lo previsto, ya que no se dieron en el momento inicial de la actuación las condiciones de humedad y temperatura necesarias para el secado y aplicación de las capas de resina.

Tal y como explicó el edil de Deportes, Jesús Abad, estos trabajos de mejora consistieron en el lavado intensivo y eliminación de materiales extraños de los 650 metros cuadrados del terreno de juego, la aplicación de dos capas de resina acrílica en los colores existentes (azul y verde), el marcaje de líneas de juego y el desmontaje y montaje de postes y red. Además, los postes fueron engrasados para mantener su eficiencia y favorecer su vida útil.

Hasta el recinto acudió el concejal este lunes, quien recordó que, con esta actuación, no solo se mejora el aspecto estético de la instalación, sino que también mejoran las propiedades de agarre de la superficie.

«Es por ello que intentamos hacer este tipo de mantenimientos de manera periódica en las tres instalaciones para tenis que tenemos en el Patronato Municipal de Deportes, dos en La Pola y una más en Lugones», afirmó el concejal.