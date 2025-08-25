El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

A la izquierda, el director del Patronato, Virginio Ramírez, con usuarios y edil de Deportes, Jesús Abad, a la derecha de la imagen. E. C.

El Ayuntamiento de Siero completa las labores de mejora en la cancha de tenis de La Pola

La actuación ha contado con un presupuesto de 4.537 euros

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:15

El Ayuntamiento de Siero da por finalizadas las labores de mejora en una de las dos pistas de tenis de la zona deportiva de ... La Pola. La actuación ha contado con un presupuesto de 4.537 euros. La duración de los trabajos se extendió más de lo previsto, ya que no se dieron en el momento inicial de la actuación las condiciones de humedad y temperatura necesarias para el secado y aplicación de las capas de resina.

