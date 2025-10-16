El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Buscan a un joven de Siero desaparecido hace tres meses

La Policía Nacional investiga desde julio el paradero de un vecino del concejo de 22 años

Olaya Suárez

Gijón

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:30

La Policía Nacional investiga la desaparición de un joven de 22 años que falta de su domicilio del concejo de Siero desde hace tres meses. Fueron sus familiares los que interpusieron una denuncia en la Comisaría el pasado 16 de julio, al no poder contactar con él.

Desde la Asociación Quién Sabe Dónde Desaparecidos emitieron ayer un comunicado solicitando colaboración ciudadana para aportar alguna pista sobre el paradero del joven, de nombre Pedro, 1,70 de estatura, complexión delgada y ojos azules.

