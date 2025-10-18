El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El director del Patronato Deportivo Municipal de Siero, Virginio Ramírez, junto a Sara García, Alberto Riesgo (padre), el alcalde Ángel García y Alberto Riesgo (hijo). E. C.

Los caballos de Siero se coronan en calidad reproductiva

El semental 'Anur', de la yeguada Santa Lucía, quedó subcampeón de España en la Gran Semana del Angloárabe de Sevilla, en la prueba de selección de reproductores

E. C.

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:07

Comenta

La calidad genética y funcional de los caballos de Siero sobresalieron esta semana en la Gran Semana del Angloárabe de Sevilla. El semental Egipto ... MM, conocido como 'Anur', de la Yeguada de Santa María de Vega de Poja, quedó subcampeón de España en la prueba de selección de reproductores, con una nota de 8,39 puntos. Además, recibió la distinción de Reproductor Calificado dentro de su raza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  3. 3 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  4. 4 El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender
  5. 5 Condenado un vecino de Gijón por telefonear a una casa de citas y llamar «puta» a su interlocutora
  6. 6 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  7. 7 Cae una red criminal que obligaba a ocho mujeres a prostituirse en pisos de Oviedo
  8. 8 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?
  9. 9 El fenómeno con vídeos del Pueblo Ejemplar que causa sensación: «En Valdesoto somos de comedia»
  10. 10

    La nueva conservera de Carreño, más cerca de su instalación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los caballos de Siero se coronan en calidad reproductiva

Los caballos de Siero se coronan en calidad reproductiva