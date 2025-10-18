Los caballos de Siero se coronan en calidad reproductiva

La calidad genética y funcional de los caballos de Siero sobresalieron esta semana en la Gran Semana del Angloárabe de Sevilla. El semental Egipto ... MM, conocido como 'Anur', de la Yeguada de Santa María de Vega de Poja, quedó subcampeón de España en la prueba de selección de reproductores, con una nota de 8,39 puntos. Además, recibió la distinción de Reproductor Calificado dentro de su raza.

'Anur' era un potro de tres años que pesa alrededor de 500 kilos y cuenta con un 68,12% de raza árabe. Procede de la Yeguada Fresnedoso de San Andrés de Plasencia (Extremadura) y fue adquirido con apenas unos meses de vida, aunque no pudo trasladarse a Asturias hasta cumplir los seis, tras el destete.

El alcalde de Siero, Ángel García, y el director del Patronato Deportivo Municipal (PDM), Virginio Ramírez, acudieron este sábado al recinto para visitar al campeón y a los responsables a cargo de la yeguada, la familia Riesgo.

Durante la visita, conocieron de primera mano el trabajo que desarrollan en la cría y selección de caballos, así como los recientes logros obtenidos por este ejemplar, uno de los más destacados de la ganadería.