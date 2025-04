Carbayín recuerda a Víctor 'el de La Malpica'

Víctor Fernández fue una persona con tesón y luchadora para lograr mejoras para Carbayín, recuerdan quienes fueron sus vecinos. Este miércoles quisieron celebrar un acto ... de homenaje para tener a Víctor 'el de La Malpica' «en el recuerdo para siempre». Una escultura de hormigón, obra de Juan Luis Iglesias Luelmo y Juan Roces, que simula el castillete de una mina, rinde tributo a una persona comprometida, indicó Juan Carlos Ruiz, miembro de la directiva de la Asociación de Vecinos La Malpica.

El monolito está ubicado en la misma plaza que el Monumento del Minero, frente al hogar de pensionistas, donde se guardó un minuto de silencio por los mineros fallecidos en Degaña.

Ampliar Antiguos compañeros de Víctor Fernández, jutno al monolito. E. C.

«Como amigo, no tenías más que comentarle algo que necesitaras o quisieras hacer, que ya estaba dispuesto a ayudar en lo que fuera, en muchas ocasiones dejando lo suyo sin hacer. Como compañero de la asociación, siempre tirando del carro, tirando de nosotros, convenciéndonos y alentándonos para que no desistiéramos en el empeño de seguir luchando por las necesidades que tenía y sigue teniendo el pueblo de Carbayín», se leyó en un manifiesto.

«Víctor era amante de la participación ciudadana, que cada vez es más escasa, casi inexistente, diría. Parece ser que algunos de los políticos de ahora no están interesados en conocer nuestra opinión en los temas que en un futuro nos van a afectar; y ya, por no tener, no tenemos ni acceso a participar en los plenos del Ayuntamiento de forma presencial».