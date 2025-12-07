El centro Social de San Martín, en Carbayín Bajo, mejora su iluminación interior

El Ayuntamiento de Siero continúa realizando mejoras en los centros sociales del municipio. En esta ocasión, la concejala de Mayores de Siero, Patrimonio y ... Atención Ciudadana, Pilar Santianes, y el concejal de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, Raimundo Díaz, visitaron comprobaron la finalización de las obras de mejora lumínica realizada en el Centro Social de Santa Marta, en la localidad sierense de Carbayín Bajo.

La actuación consistió en la sustitución de 27 paneles led de 60×60 cm y 40W, en el interior del equipamiento. Una importante mejora que contó con un presupuesto aproximado de 1.403 euros.

La edil de mayores destacó que «esta mejora permite renovar la iluminación del espacio y avanzar en eficiencia energética». Lo que mejorar las numerosas actividades que se realizan a diario en este espacio municipal, tan necesario e importante para los vecinos.

Actualmente, el concejo de Siero cuenta con once hogares de jubilados municipales. En la gran mayoría se han realizado diferentes obras de mejoras, según sus necesidades. Para el año que viene, el Consistorio tiene previsto destinar una partida económica de 80. 000 euros al mantenimiento, ayudas e inversiones en estos centros sociales.