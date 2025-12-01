Los centros de estudio de Siero amplían su horario de apertura

La edil de Educación de Siero, Eva Iglesias, anunció este lunes que los centros de estudio municipales ampliarán su horario de apertura desde el ... día 9 hasta el 25 de enero, coincidiendo con el periodo de exámenes. Las instalaciones permanecerán cerradas los días 24, 25 y 31, y el 1 y 6 de enero.

Según detalló Iglesias, los centros de El Berrón, La Fresneda, Lugones y La Pola compartirán el siguiente horario especial durante esta etapa: de lunes a viernes: de 10 horas hasta la medianoche; sábados y domingos, de 10 a 20 horas.

Una vez finalizado este periodo, los centros recuperarán su horario habitual durante el resto del año.