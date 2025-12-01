El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La edil de Educación de Siero, Eva Iglesias. E. C.
Comienza el periodo de exámenes

Los centros de estudio de Siero amplían su horario de apertura

Será desde el día 9 hasta el 25 de enero en El Berrón, La Fresneda, Lugones y La Pola

A. F. G.

Siero

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:27

Comenta

La edil de Educación de Siero, Eva Iglesias, anunció este lunes que los centros de estudio municipales ampliarán su horario de apertura desde el ... día 9 hasta el 25 de enero, coincidiendo con el periodo de exámenes. Las instalaciones permanecerán cerradas los días 24, 25 y 31, y el 1 y 6 de enero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

