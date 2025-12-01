Los centros de estudio de Siero amplían su horario de apertura
Será desde el día 9 hasta el 25 de enero en El Berrón, La Fresneda, Lugones y La Pola
A. F. G.
Siero
Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:27
La edil de Educación de Siero, Eva Iglesias, anunció este lunes que los centros de estudio municipales ampliarán su horario de apertura desde el ... día 9 hasta el 25 de enero, coincidiendo con el periodo de exámenes. Las instalaciones permanecerán cerradas los días 24, 25 y 31, y el 1 y 6 de enero.
Según detalló Iglesias, los centros de El Berrón, La Fresneda, Lugones y La Pola compartirán el siguiente horario especial durante esta etapa: de lunes a viernes: de 10 horas hasta la medianoche; sábados y domingos, de 10 a 20 horas.
Una vez finalizado este periodo, los centros recuperarán su horario habitual durante el resto del año.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión