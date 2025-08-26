El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alcalde de Siero, Ángel García, y la edil Patricia Antuña. A. F. G.

Cepi, sobre la llegada de Costco a Siero: «El Principado aún no nos ha consultado, como es preceptivo»

La multinacional de los híper presentó en junio su petición para ser proyecto estratégico

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Martes, 26 de agosto 2025, 18:30

La noticia en Siero es, precisamente, que no hay avances (aparentes). La multinacional de los hipermercados Costco presentó, ante el Principado, el ... pasado junio, su propuesta para que la inversión sea declarada proyecto estratégico y poder sortear, así, las directrices de comercio que frenan su implantación en el polígono de Bobes. El alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', admitió que, de momento, la Administración regional «no ha realizado consulta alguna al Ayuntamiento, tal y como marca la ley de estos proyectos estratégicos en la región».

