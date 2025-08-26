Cepi, sobre la llegada de Costco a Siero: «El Principado aún no nos ha consultado, como es preceptivo»

La noticia en Siero es, precisamente, que no hay avances (aparentes). La multinacional de los hipermercados Costco presentó, ante el Principado, el ... pasado junio, su propuesta para que la inversión sea declarada proyecto estratégico y poder sortear, así, las directrices de comercio que frenan su implantación en el polígono de Bobes. El alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', admitió que, de momento, la Administración regional «no ha realizado consulta alguna al Ayuntamiento, tal y como marca la ley de estos proyectos estratégicos en la región».

El pasado marzo, responsables de la multinacional americana mantuvieron un encuentro de trabajo con el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el alcalde de Siero. Quisieron trasladar la filosofía de la empresa: un club de compras, que puede ser el elemento diferenciador para poder optar a esta catalogación de estratégico. De este modo, se admite que la nueva Ley de Proyectos Estratégicos del Principado propiciaba una nueva puerta para realizar en la región la mencionada inversión y favorecer la creación de unos 200 empleos, el 90% indefinidos en la apertura, pudiendo llegar hasta los 260. La inversión se estima en unos 40 millones de euros. ¿Cuándo será? Javier Marín, responsable de la consultora Bogaris Retail, informó entonces de que, «si todo va bien», se espera que las puertas del nuevo establecimiento se abrirían a finales de 2026 o principios de 2027.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, resaltó recientemente que el interés de Costco por implantarse en Siero es «una buena noticia».