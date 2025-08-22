El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consejo de administración de Cogersa celebrado en la Fidma. E. C.

Cogersa licita la creación de un área en Bimenes para residuos voluminosos

El consorcio y el Ayuntamiento se alían para poner en marcha una instalación con la que combatir los vertidos ilegales

E. C.

Sariego

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:17

El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) ha licitado el contrato para la construcción de un área de recogida de restos ... voluminosos (escombros, chatarras, muebles, podas…) en el concejo de Bimenes. La obra cuenta con un presupuesto máximo de 446.370 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 59 años Rodrigo Martínez, de la saga de Rodrigo Peluqueros
  2. 2 El detenido por la muerte de Noelia González se declara «no culpable» e ingresa en prisión
  3. 3 Estafan a jóvenes argentinos con falsas promesas de fútbol: detenido un directivo de «un modesto» club asturiano
  4. 4 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  5. 5 La Guardia Civil recupera más de cuatro toneladas de cobre y detiene a tres personas por delito de hurto
  6. 6 ¿Intercambiarías tu casa por vacaciones? «Con la mente abierta puedes ir a sitios que ni te esperas»
  7. 7 Pitufa Ferroviaria dará la bienvenida en El Berrón: «Es un guiño a nuestro origen»
  8. 8 Adiós a Ramón Pichel: «Se va un marido excepcional, un padre ejemplar y un abuelo maravilloso»
  9. 9

    Más de 5.100 firmas no evitarán el cierre del Autocine de Gijón
  10. 10 Identificado el conductor que se fugó en junio tras un accidente con heridos en La Camocha, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cogersa licita la creación de un área en Bimenes para residuos voluminosos

Cogersa licita la creación de un área en Bimenes para residuos voluminosos