Cogersa licita la creación de un área en Bimenes para residuos voluminosos

El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) ha licitado el contrato para la construcción de un área de recogida de restos ... voluminosos (escombros, chatarras, muebles, podas…) en el concejo de Bimenes. La obra cuenta con un presupuesto máximo de 446.370 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Es uno de los acuerdos alcanzados en la última sesión de la comisión delegada de la entidad supramunicipal, que se celebró en el marco de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) el pasado 12 de agosto. Las bases del contrato están publicadas en el perfil de contratante de Cogersa y la fecha límite para presentar ofertas por parte de las empresas interesadas es el próximo 2 de septiembre.

La instalación forma parte de una red de equipamientos de similares características que Cogersa está construyendo en toda Asturias, en colaboración con los ayuntamientos, con el fin de acercar a los municipios rurales un servicio gratuito de recogida separada de los residuos municipales voluminosos, entre los que se encuentran numerosas fracciones que pueden ser recicladas si llegan clasificadas al Centro de Tratamiento de Serín. También se trata de una forma eficaz de combatir los vertidos ilegales en el entorno natural.

El servicio que ofrecen las áreas de voluminosos se complementa con los puntos limpios móviles, dos vehículos equipados para recoger residuos peligrosos (aceites, pilas y baterías, pinturas, disolventes...) y pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, que recorren una vez al mes medio centenar de municipios.

La construcción del área de voluminosos de Bimenes se realizará sobre una parcela de 1.086 metros cuadrados que ya se venía usando para fines similares. Está ubicada en una zona de uso industrial en la localidad de Xenra, parroquia de Santumederu, y fue cedida a Cogersa por el consistorio.

Las obras consistirán en la urbanización de los terrenos y la construcción de dos plataformas de firme pavimentado a distinta altura, sobre las que se dispondrán contenedores de gran capacidad; además de un vial con rampa de acceso a la parte superior. La futura estructura de la instalación permitirá a los usuarios descargar con mayor comodidad y seguridad los materiales pesados.

El recinto estará vallado y la atención al público será gestionada por el Ayuntamiento de Bimenes.