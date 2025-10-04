El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Zona en la que se va a desarrollar en nuevo bulevar de Lugones. A. F. G.

Comienza esta semana la construcción del vial del bulevar de Lugones

La empresa cántabra destinará 4 millones que se sumarán a la inversión municipal de casi 5

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:22

Comenta

La inversión municipal para el gran bulevar de Lugones –en el tramo comprendido entre la calle Leopoldo Lugones y la avenida del Castro– ascenderá ... a 4,5 millones de euros. La primera anualidad asciende a 2,65 millones, que se incluyen en el presupuesto municipal para 2026. Se trata de la parte de la obra de las aceras y las zonas ajardinadas, porque la actuación contempla otro gasto privado, el del vial, que asciende a otros 4 millones y cuyas obras, adelantó este sábado el alcalde, Ángel García, darán comienzo esta semana.

