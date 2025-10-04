Comienza esta semana la construcción del vial del bulevar de Lugones

La inversión municipal para el gran bulevar de Lugones –en el tramo comprendido entre la calle Leopoldo Lugones y la avenida del Castro– ascenderá ... a 4,5 millones de euros. La primera anualidad asciende a 2,65 millones, que se incluyen en el presupuesto municipal para 2026. Se trata de la parte de la obra de las aceras y las zonas ajardinadas, porque la actuación contempla otro gasto privado, el del vial, que asciende a otros 4 millones y cuyas obras, adelantó este sábado el alcalde, Ángel García, darán comienzo esta semana.

Con este plan se quiere poner en valor las parcelas para atraer a constructores y aumentar la oferta de vivienda. Podrían llegar al millar. La obra de este nuevo vial será ejecutada, precisamente, por el Grupo Casado, de Cantabria, que también iniciará el desarrollo residencial con la previsión de levantar las primeras 350 viviendas.

El viario principal se proyecta en continuidad con el tramo anterior ya ejecutado: dos carriles de 3,5 metros por sentido, separados por una mediana de un metro, más una acera en el lado oeste con ancho variable entre 7,25 y 7,95 metros, incluyendo en algunos tramos bandas de aparcamiento de 2,5 metros. También se contempla la integración del carril bici en la glorieta de Malvarán, conectado con el ya existente en la zona de La Ería.

En el lado este, se proyecta una franja pavimentada y ajardinada de cuatro metros de ancho junto a los edificios previstos, con espacio para terrazas y un carril de acceso restringido.