Concluyen las obras para dar servicio al colector de Santiago de Arenas en Siero

El Ayuntamiento de Siero ha finalizado las obras de conexión del colector de Santiago Arenas (Carbayín Alto) al general del río Negro, en Los Pozos. ... Los trabajos, que darán servicio a 120 vecinos, contaron con un presupuesto de 233.265 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Los ediles Pergentino Martínez y Raimundo Díaz recordaron que el objetivo de las obras es la creación de un colector que recogiera los vertidos de parte de la red de alcantarillado de esta zona, que vertía al terreno hacia la zona de Los Pozos en dirección a Pumarabule. Para ello se han instalado 645 metros de colector con diámetros de 315 y 400 milímetros para recoger los vertidos y conducirlos al colector existente en Santa Marta Carbayín.

Además, en el proyecto se han incluido dos pequeños ramales en PVC de más de 300 milímetros para la recogida de sendos grupos de viviendas, con longitudes de 70 y 107 metros. Una vez finalizados los trabajos, se han repuesto todos los caminos y viales afectados por las obras, incluyendo cruces de la carretera AS-378.

Durante la visita a la zona, los concejales aseguraron que con esta actuación «demostramos una vez más nuestro compromiso con el medioambiente. Gran parte de las aguas residuales de la barriada de Carbayín Alto se estaban vertiendo a un pozo negro y a un arroyo. Ahora se recogerán correctamente y se conectarán al saneamiento hasta el aliviadero de Bendición».

Recientemente, el Ayuntamiento concluyó las obras de saneamiento en el núcleo de Godina en Bendición (Valdesoto). Los trabajos contaron con un presupuesto de 116.392 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. El pueblo cuenta con una población de 36 habitantes y 12 viviendas que hasta ahora no disponían de red de saneamiento. Las obras consistieron en la recogida de estas aguas residuales y su conducción por gravedad hasta el colector general del río Negro, al que se conecta en dos puntos. La longitud total de los nuevos colectores es de 539,29 metros en PVC de 315 milímetros de diámetro, distribuidos en tres tramos.

Desde 2015, el Ayuntamiento de Siero ha invertido cerca de 28 millones de euros en saneamiento en 81 proyectos diferentes que han dado servicio a 8.449 vecinos y 144 empresas. En 2025, la inversión total superará los 4,7 millones de euros, sumando las partidas previstas en los presupuestos y en la modificación de crédito.