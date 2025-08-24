El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los ediles Raimundo Díaz y Pergentino Martínez, en Los Pozos. E. C.

Concluyen las obras para dar servicio al colector de Santiago de Arenas en Siero

Los trabajos contaron con un presupuesto de 233.265 euros

Alejandro Fuente

Siero

Domingo, 24 de agosto 2025, 18:59

El Ayuntamiento de Siero ha finalizado las obras de conexión del colector de Santiago Arenas (Carbayín Alto) al general del río Negro, en Los Pozos. ... Los trabajos, que darán servicio a 120 vecinos, contaron con un presupuesto de 233.265 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

