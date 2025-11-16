Cursos de cocina dentro del programa Siero Acompaña contra la soledad no deseada
Se celebraron en Lugones, Valdesoto y Argüelles
E. C.
Siero
Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:16
El Ayuntamiento organizó tres cursos de cocina que se han desarrollado durante este mes. Se trata de talleres gratuitos programados dentro Siero Acompaña, la iniciativa ... apuesta en marcha por las concejalías de Políticas Sociales y Atención a las Personas y de Mayores para combatir la soledad no deseada. El objetivo de esta iniciativa es promover hábitos saludables y proporcionar herramientas prácticas que mejoren el bienestar físico, emocional y social en mayores de 60 años.
Están previstos más talleres hasta final de año. En concreto, estos de cocina han tenido lugar en el Centro Polivalente de Valdesoto, en las antiguas escuelas de Argüelles y en el Hogar del Pensionista de Lugones. También se programan cinco encuentros intergeneracionales que se celebrarán en las parroquias de Lieres, Samartino, Argüelles, Viella y Granda, organizados por la Asociación Luzía Intergeneracional, con sede en el concejo.
