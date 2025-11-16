El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un taller de cocina del programa Siero Acompaña. E. C.

Cursos de cocina dentro del programa Siero Acompaña contra la soledad no deseada

Se celebraron en Lugones, Valdesoto y Argüelles

E. C.

Siero

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:16

Comenta

El Ayuntamiento organizó tres cursos de cocina que se han desarrollado durante este mes. Se trata de talleres gratuitos programados dentro Siero Acompaña, la iniciativa ... apuesta en marcha por las concejalías de Políticas Sociales y Atención a las Personas y de Mayores para combatir la soledad no deseada. El objetivo de esta iniciativa es promover hábitos saludables y proporcionar herramientas prácticas que mejoren el bienestar físico, emocional y social en mayores de 60 años.

