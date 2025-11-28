Educación forma en Siero a docentes en la prevención del acoso escolar

La consejera de Educación, Eva Ledo, aseguró este viernes que el desarrollo integral y el bienestar emocional del alumnado «es una prioridad del Gobierno regional, ... que estamos respaldando con recursos, programas y actuaciones contrastadas en todos los centros educativos». Hizo estas declaraciones en Pola de Siero, en la inauguración del itinerario formativo Bienestar emocional y protección del alumnado 2025-2026, puesto en marcha por la consejería para dar respuesta a las necesidades actuales de los centros de enseñanza y a las prioridades del Principado en materia de prevención, convivencia y salud emocional.

La consejera recordó que Asturias fue la primera comunidad en implantar la figura del coordinador de bienestar en los centros. «Seguimos avanzando con medidas sólidas para prevenir el acoso escolar y promover entornos seguros, saludables y protectores, para que todo el alumnado pueda crecer y aprender con plenitud», explicó. La actividad, en cuya apertura participó también la directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno, se dirige exclusivamente al profesorado que ejerce la coordinación de bienestar y protección en los equipamientos sostenidos con fondos públicos, y que reunió en la villa sierense a unos 200 participantes.

La sesión inaugural contó con la presencia de la profesora de Psicología de la Universidad de Oviedo Susana Al-Halabí, que impartió la ponencia La escuela como espacio de crecimiento emocional: retos y respuestas ante los desafíos psicológicos actuales. Posteriormente, la directora del Instituto Rosario Acuña, Raquel Álvarez, presentó la iniciativa Escuelas que Cuidan: promoción del bienestar y la convivencia escolar, orientada a crear centros educativos capaces de prevenir y detectar precozmente el sufrimiento, acompañar al alumnado y generar un clima seguro, positivo y protector.

Este itinerario, que responde a las demandas de formación planteadas por los propios coordinadores, se complementará con otras acciones. La consejería ha solicitado al Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (Intef) la incorporación del curso para coordinadores de bienestar en la plataforma Moodle.

Además, los Centros del Profesorado y Recursos (CPR) impartirán dos formaciones adicionales sobre bienestar emocional, una por trimestre, con prioridad para los coordinadores. También se ofrecerá una formación vespertina para quienes impartan docencia en horario de mañana.

Este primer curso forma parte de los cinco que está preparando la consejería para reforzar la capacitación específica del personal responsable de programas institucionales en los centros. Los otros cuatro estarán dedicados a tecnologías educativas, el programa en lenguas extranjeras haBLE, bibliotecas escolares y coeducación.