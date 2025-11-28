El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La consejera de Educación, Eva Ledo, y la directora general de Inclusión Educativa, María Dolores Bueno. E. C.

Educación forma en Siero a docentes en la prevención del acoso escolar

«Seguimos avanzando en medidas para promover entornos seguros, saludables y protectores», afirmó la consejera Eva Ledo

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:28

La consejera de Educación, Eva Ledo, aseguró este viernes que el desarrollo integral y el bienestar emocional del alumnado «es una prioridad del Gobierno regional, ... que estamos respaldando con recursos, programas y actuaciones contrastadas en todos los centros educativos». Hizo estas declaraciones en Pola de Siero, en la inauguración del itinerario formativo Bienestar emocional y protección del alumnado 2025-2026, puesto en marcha por la consejería para dar respuesta a las necesidades actuales de los centros de enseñanza y a las prioridades del Principado en materia de prevención, convivencia y salud emocional.

