La empresa láctea Juan Martínez, de Siero, se integra en la austriaca Rupp «para crecer»

Integración para seguir creciendo. Bajo esa filosofía, la centenaria marca de productos lácteos sierense Juan Martínez S. L., de Marcenado, ha sido adquirida por ... la firma austríaca Rupp AG tras un año de negociaciones. Este miércoles se oficializó la operación en la que la empresa asturiana podrá mantener su propia identidad y servir de puente a este grupo internacional para comercializar sus productos –quesos de todo tipo– en América. Así lo explicó la directora general de la sociedad de Siero, Sara Martín del Río: «Nos va a permitir crecer en producción, tener más fuerza y aumentar la plantilla», que actualmente la conforman unas 70 personas.

Desde ahora, Juan Martínez será la plataforma de Rupp para los mercados de España y Portugal. La empresa vende más de 70.000 toneladas de queso al año para más de 65 países. Esta incorporación supone, para la firma de Siero, «una gran oportunidad: más recursos, mayor proyección internacional y una nueva etapa de crecimiento sostenible, sin renunciar a su historia ni a sus valores. Para Rupp, significa sumar una marca con carácter, una planta con potencial y un equipo comprometido con la excelencia».

La actividad la inició la bisabuela de Sara Martín, Casimira Huerta. «Somos la cuarta generación; ella empezó de forma artesanal. Y en 1959 ya se estableció la empresa como sociedad limitada. En este 2025 cumplimos 110 años y es cuando nos integramos en este grupo internacional que nos adquirió el pasado 1 de julio. Tenemos muchas similitudes, Rupp también es una empresa familiar».

Al acto de presentación acudió el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos. «Estamos para apoyar que este tipo de empresas sigan creciendo. Este jueves se anuncia la convocatoria anual (en el Boletín Oficial del Principado) para la ayuda para las industrias agroalimentarias, que asciende a nueve millones de euros».