Responsables de las dos empresas lácteas con el consejero de Medio Rural (tercero por la izquierda). A. F. G.

La empresa láctea Juan Martínez, de Siero, se integra en la austriaca Rupp «para crecer»

La firma asturiana, asentada en España y Portugal con una producción de 70.000 toneladas, espera servir de puente a América

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:13

Integración para seguir creciendo. Bajo esa filosofía, la centenaria marca de productos lácteos sierense Juan Martínez S. L., de Marcenado, ha sido adquirida por ... la firma austríaca Rupp AG tras un año de negociaciones. Este miércoles se oficializó la operación en la que la empresa asturiana podrá mantener su propia identidad y servir de puente a este grupo internacional para comercializar sus productos –quesos de todo tipo– en América. Así lo explicó la directora general de la sociedad de Siero, Sara Martín del Río: «Nos va a permitir crecer en producción, tener más fuerza y aumentar la plantilla», que actualmente la conforman unas 70 personas.

