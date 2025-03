«Habrá fiestas en Pola de Siero, sí o sí, porque son del pueblo»

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', fue este martes más que contundente con la situación de crisis sin precedentes en la Sociedad de Festejos ... de La Pola. «Habrá fiestas, sí o sí», dijo, mirando ya al próximo 22 de abril, jornada de Güevos Pintos, e incluso un poco más lejos, a El Carmín.

«No pasa nada si no tenemos los derechos de las fiestas –las tres celebraciones polesas son marcas registradas por la sociedad–; no habrá orquestas, pero tampoco hay que esforzarse mucho para igualar lo que hacía la directiva saliente». 'Cepi' quiso agradecer a la gente de La Pola que estos días está ofreciendo su colaboración, «porque las fiestas son de los vecinos, son del pueblo, y esos son los verdaderos propietarios de las marcas».

Sobre lo más próximo, los Güevos Pintos, el regidor aseguró que habrá fiestas «con relativa normalidad. Los vecinos de La Pola no se merecen esta situación por la actitud de unos señores y señoras, que asumieron la sociedad y se empeñan en no organizarlas ni en permitir que otros lo hagan. No tiene explicación». Dijo que desde el Ayuntamiento se hará todo lo necesario para desarrollar un programa con normalidad. «La gente va a disfrutar de Güevos Pintos como ha hecho toda la vida y no podemos permitir que se perdieran por una conducta inexplicable». Habrá también mercado tradicional y ya se le ha ofrecido al párroco realizar la tradicional bendición.

Sin autocrítica

«Había una candidatura para asumir el relevo –en la asamblea del pasado lunes– y lo que se ha hecho es impedir que saliese adelante; hay gente que asumió la entidad y después decidió dejarlo, por lo que sea, porque no les gusta el alcalde o el Ayuntamiento, pero ¿qué tiene que ver eso con las fiestas? Que los salientes se esfuercen en que no lo coja nadie no tiene sentido alguno», dijo en alusión a los componentes de la actual gestora.

«Quien coja la Sociedad de Festejos que intente hacer unas fiestas, que es para lo que se presenta; si no es capaz o no quiere, que lo deje, pero impedir que las haga otro, eso ya no lo entiendo», añadió. La junta saliente maniobró para que en la votación del lunes se pudiera rechazar la única candidatura que había para asumir la entidad –encabezada por César Díaz–, en vez de solo refrendarla; además, se permitió el voto delegado. Al final, hubo 69 votos a favor y 78 en contra, manteniendo a la entidad sin actividad. La gestora mantuvo su actitud revanchista en la última asamblea, culpando a los demás de sus errores y sin hacer autocrítica.