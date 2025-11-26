Fin de las obras de saneamiento en Santa Marta del Carbayín

Las obras de saneamiento de los núcleos rurales de Villaescusa y El Escobal, en la parroquia de Santa Marta del Carbayín, Siero, han ... concluido. La actuación ha conseguido dar servicio a 70 vecinos de 24 viviendas que, ahora, están conectadas a la red del concejo.

Con un presupuesto de 258.988 euros, tuvo un plazo de ejecución de cuatro meses. Antes de esta obra, sólo cinco viviendas de la zona de Villaescusa contaban con una red de saneamiento, vertiendo las aguas sucias en fosas sépticas o pozos negros.

Los nuevos trabajos han mejorado la situación, permitiendo la recogida de ambos núcleos rurales y conduciéndola hasta el colector de la zona de Lamuño. Este discurre por el camino municipal de acceso principal a ambas localidades desde la carretera SI-11.

La longitud total de los colectores ejecutados es de 1.077 metros en PVC, distribuidos entre un colector principal y dos ramales. Se han instalado también otros 33 de acometida hasta el margen del camino para dar servicio a las viviendas que se encuentren en la zona del nuevo colector.

Así, se evita la rotura de pavimentos cuando estos vecinos hagan sus acometidas particulares. De todos modos, el que ya ha sido afectado se ha sustituido por aglomerado o tierra vegetal.

El alcalde Ángel García acudió este miércoles al fin de los trabajos de saneamiento en la parroquia, acompañado del edil de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Manuel Pergentino Martínez.

Allí, el regidor de Siero destacó que esta obra ha supuesto una inversión municipal de «casi 11.000 euros por vivienda», lo cual refleja el «esfuerzo» desde el Ayuntamiento por «extender el saneamiento a las zonas donde aún no existe». Destacó también la intención del equipo de gobierno local (PSOE) de «seguir trabajando para completar la red en todo el concejo».

Más de 4,7 millones

Desde 2015, el Ayuntamiento ha invertido cerca de 28 millones en 81 proyectos diferentes centrados en esta materia, lo que ha supuesto dar servicio a 8.449 vecinos y 144 empresas. Este año, la cifra total supera los 4,7 millones sumando las inversiones previstas en los presupuestos y la modificación de crédito posterior. El alcalde señaló que, de cara a los presupuestos del año que viene «la previsión es alcanzar casi los 4 millones» en saneamiento.