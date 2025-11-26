El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jorge Alonso y Juanjo López, de la empresa adjudicataria; Leire Gabilondo, técnico municipal; Ángel García, alcalde de Siero; Manuel Pergentino Martínez, concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, y José González, de la empresa adjudicataria. E. C.

Fin de las obras de saneamiento en Santa Marta del Carbayín

Los trabajos en Villaescusa y El Escobal incorporan 24 viviendas a la red y las conectan con el colector de Lamuño, en Siero

E. C.

Siero

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:06

Las obras de saneamiento de los núcleos rurales de Villaescusa y El Escobal, en la parroquia de Santa Marta del Carbayín, Siero, han ... concluido. La actuación ha conseguido dar servicio a 70 vecinos de 24 viviendas que, ahora, están conectadas a la red del concejo.

