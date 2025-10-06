Grave accidente en Las Regueras: cuatro heridos al caer con su coche por un desnivel de 30 metros El herido de mayor consideración fue trasladado en ambulancia al HUCA

Cuatro heridos, uno de ellos de consideración. Es el balance de un accidente que se ha producido esta misma tarde en el concejo de Las Regueras. El coche en el que viajaban esas cuatro personas se salió de la vía y acabó cayendo por un desnivel de 30 metros. Ocurrió a la altura del kilómetro 78 de la carretera AS-371, en la localidad de Gallegos.

Todos los heridos han sido trasladados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo. El de mayor consideración es un hombre que fue evacuado por el equipo médico de la UVI-móvil de Oviedo con pronóstico grave, a expensas de realizarle pruebas y hasta nueva valoración médica.

Los otros tres heridos, de carácter leve, fueron trasladados en una ambulancia de soporte vital básico y en una convencional. Hasta el lugar del accidente, además del equipo médico de la UVI, también se desplazó el equipo de Atención Primaria de La Ería y el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, del que forma parte un médico-rescatador, con un helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

También se movilizó a una dotación de Bomberos del SEPA con base en el parque de La Morgal y el jefe de zona centro-este. Cuando llegaron al lugar todos los ocupantes estaban fuera del vehículo, así que ayudaron a subir caminando hasta la carretera principal a las personas que resultaron heridas leve. En el caso del herido de más gravedad, una vez que fue estabilizado por los sanitarios fue inmovilizado con la tabla de rescate y porteado en camilla nido hasta la carretera donde se encontraba la ambulancia para su traslado al hospital.

Ampliar Bomberos y ambulancia en la carretera desde la que se precipitó el coche con sus cuatro ocupantes. SEPA

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 17.34 horas. En la llamada indicaban que un coche se había salido de la carretera y había caído por un desnivel de más de veinte metros.

La Sala 112 del SEPA, además de pasar el aviso al SAMU, paralelamente movilizó una dotación de bomberos del parque de La Morgal y al Grupo de Rescate con un helicóptero del organismo autónomo.

Tras colaborar en la evacuación de los heridos y realizar tareas de seguridad los equipos retiraron del lugar para regresar a base. El Grupo de Rescate con el helicóptero a las 18.33 horas y los bomberos a las 18.36 horas.

El incidente se comunicó a la Guardia Civil de Tráfico y a los responsables de mantenimiento de la vía de comunicación.