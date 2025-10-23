El impacto en la rehabilitación de fachadas en Siero: casi 7 millones para envolventes

El impacto económico será importante para las empresas que se dedican a la rehabilitación de fachadas y a la instalación de envolventes para mejorar la ... eficiencia energética; y es que, en los próximos meses, se van a gastar casi siete millones de euros en el municipio en este tipo de actuaciones. El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, anunciaron este jueves la aprobación del listado provisional de beneficiarios de las ayudas destinadas a este tipo de obras en edificios del municipio, acordada en la sesión ordinaria de la comisión informativa de Urbanismo, Infraestructuras y Promoción Económica.

Estas subvenciones, que cuentan con una dotación total de 4,7 millones de euros, tienen como objetivo fomentar actuaciones de ahorro energético y reducción de emisiones de dióxido de carbono, a través de la rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios.

En total, se presentaron 45 solicitudes, de las cuales tres fueron descartadas por no cumplir las bases de la convocatoria. Según recogían las bases, el importe subvencionado cubrirá hasta el 70% del presupuesto total de cada proyecto, incluyendo tanto las obras de rehabilitación como el proyecto técnico necesario para su ejecución. El importe máximo de subvención por proyecto será de 242.000 euros. De las 42 admitidas, 22 comunidades recibirán la subvención completa, mientras que una obtendrá una ayuda inferior (42,26%) debido al agotamiento de la partida presupuestaria. Las 19 restantes quedan en lista de espera. Los 23 proyectos aprobados suman un gasto total de 6,92 millones de euros. Por localidades, 20 actuaciones corresponden a Lugones y tres, a La Pola.

Más de 40 años

El programa está destinado a comunidades de propietarios legalmente constituidas que cuenten con edificios residenciales de al menos 40 años de antigüedad y que destinen un mínimo del 70% de su superficie a uso residencial. Tenían preferencia los edificios ubicados en los bloques sindicales y su entorno en Lugones, el barrio de El Carmen en La Pola, así como en las barriadas de Carbayín Alto, Bajo-Pumarabule y zonas en las que el Ayuntamiento impulsa una regeneración urbana integral. No obstante, no hubo solicitudes de propietarios de Carbayín ni de La Pola para este tipo de inmuebles.

El alcalde afirmó que «nos hace muchísima ilusión y creemos que esta actuación es muy importante, porque con ella no solo vamos a mejorar nuestras ciudades y nuestros pueblos en términos de estética —algo que también es relevante para acompañar la mejora que estamos realizando en los espacios públicos—, sino que, sobre todo, busca mejorar la eficiencia energética de los edificios. Esto permitirá reducir de manera muy significativa la factura que las familias tienen que pagar por suministros como luz, gas o gasóleo». Se estima que puede llegar al 80% esta reducción.

Tras la publicación de esta resolución, se abre un plazo de alegaciones de diez días hábiles, a contar desde la fecha de publicación en el tablón de edictos municipal.