El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Guardia Civil investiga la autoría del fuego del Monte Areo en Gijón
Edificios en la calle Marquesa de Canillejas de La Pola que serán rehabilitados. A. F. G.

El impacto en la rehabilitación de fachadas en Siero: casi 7 millones para envolventes

Lugones acometerá obras de mejoras energética en 20 edificios y La Pola en otros tres para generar ahorros de hasta el 80% en la factura

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:42

Comenta

El impacto económico será importante para las empresas que se dedican a la rehabilitación de fachadas y a la instalación de envolventes para mejorar la ... eficiencia energética; y es que, en los próximos meses, se van a gastar casi siete millones de euros en el municipio en este tipo de actuaciones. El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, anunciaron este jueves la aprobación del listado provisional de beneficiarios de las ayudas destinadas a este tipo de obras en edificios del municipio, acordada en la sesión ordinaria de la comisión informativa de Urbanismo, Infraestructuras y Promoción Económica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incendio forestal en el Monte Areo, en Gijón, obliga a evacuar a los vecinos a un polideportivo: «Esto es una locura, un infierno»
  2. 2 Serena Williams da su primer paseo por Oviedo
  3. 3 Detenida por realizar tratamientos estéticos en su casa de Gijón pese a carecer de titulación
  4. 4 Estampado contra el Museo del Ferrocarril en Gijón
  5. 5 Los vecinos de El Natahoyo, en Gijón, divididos por la llegada de los usuarios del Albergue Covadonga
  6. 6 En busca de auroras boreales: lo que debes saber para verlas en Asturias
  7. 7

    «Cuando abrí la puerta de casa vi las llamas muy cerca y un viento tremendo, parecía que no íbamos a poder salir de allí»
  8. 8 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  9. 9 La comida asturiana de Eduardo Mendoza en Oviedo: fabada, pote y arroz con leche
  10. 10

    El Hospital de Cabueñes, pionero en Asturias en una técnica quirúrgica para eliminar tumores de piel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El impacto en la rehabilitación de fachadas en Siero: casi 7 millones para envolventes

El impacto en la rehabilitación de fachadas en Siero: casi 7 millones para envolventes