Lacasa prevé invertir hasta cinco millones en Siero en su plan de crecimiento «responsable»

Fue el pasado diciembre cuando se anunció la ampliación de la planta del Grupo Lacasa en Meres, en Siero. Y la empresa señala ahora ... que, más que una actuación inmediata, «preferimos decir que hemos preparado el terreno para el futuro. La familia Lacasa sigue apostando por Asturias y se han extendido los arrendamientos de los terrenos colindantes para poder disponer de suelo industrial a largo plazo». Algunas actuaciones ya se han iniciado y otras se activarán conforme el contexto lo permita, se señala. «En un momento de tanta incertidumbre en el mercado mundial del cacao, la prioridad es avanzar con responsabilidad y paso firme, sin comprometer decisiones que deban adaptarse a cada momento».

Lacasa señala que las inversiones se están abordando por fases, «y se irán desplegando en función de cómo evolucione el mercado». En escenarios de referencia, el conjunto podría llegar hasta unos cinco millones de euros a lo largo del ciclo previsto. «Pero no trabajamos con una cifra cerrada. Nuestro modelo no es anunciar y ejecutar de una vez, sino activar cada paso cuando tiene sentido, alineando cada inversión con la demanda real y la disponibilidad de recursos de la empresa».

¿Qué va a implicar la ampliación de la planta para el grupo? «Fundamentalmente, nos dará margen estratégico. Asturias tiene un gran potencial para seguir siendo un polo industrial del cacao dentro de la organización, y la ampliación nos permitirá adaptarnos mejor a lo que pida el mercado en cada momento». De este modo, se explica que no se trata solo de crecer en metros, «sino de ganar flexibilidad para producir más variedad de productos, optimizar procesos y responder con mayor agilidad a los clientes».

Reflejo en la plantilla

Desde la dirección de la empresa se señala que trabajan en la planta de Meres unas 140 personas. «Como ocurre en cualquier proyecto industrial de crecimiento, en determinadas fases podrían requerirse refuerzos, pero eso dependerá del ritmo y del alcance final de cada etapa. Lo que sí tenemos claro es que queremos que el crecimiento genere oportunidades para la gente que ya está dentro y para el talento local que quiera vincularse al proyecto». Se asegura que se apuesta «por crecer con la gente de aquí, no solo en número, sino también en desarrollo profesional».

¿Qué supone la planta de Meres para Grupo Lacasa? «Juega un papel muy especial. Tenemos la capacidad de transformar el cacao desde su fase más primaria hasta el producto final, lo cual no es habitual ni siquiera entre grandes fabricantes europeos. Hacer 'tree to bar' (del haba a la tableta, ) en un mismo centro productivo nos da identidad industrial, capacidad de aprendizaje y margen para innovar en calidad y formatos. Y lo más importante: lo hacemos con un equipo que ha demostrado, una y otra vez, una enorme capacidad para crecer y adaptarse».

El proceso para fabricar chocolate es largo y complicado, pasando por varias fases para convertir el haba de cacao –venida desde Costa de Marfil– en la popular tableta. La maquinaria original utilizada –la construida por La Cibeles en 1941– se mantiene a la entrada de las instalaciones.

Ya dentro, comienza el tratamiento. Primero, se someten las semillas a temperaturas de más de 200 grados para tostarlas, y así es más fácil separar el grano de la cáscara. El cacao puro, ácido, sale de ahí; el dulzor llega con la leche y el azúcar, en la mezcla y refinado posterior hasta conseguir la masa moldeable. Con ella se hace lo que uno quiera, como chispas de chocolate, tabletas o variaciones varias hechas por Navidad, las más producidas desde que comenzara la temporada en verano.