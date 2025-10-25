El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Exterior de la planta del Grupo Lacasa en la zona industrial de Meres, en Siero. A. F. G.

Lacasa prevé invertir hasta cinco millones en Siero en su plan de crecimiento «responsable»

Asegura que el sector vive «un momento de incertidumbre por el mercado del cacao», pero que su apuesta por Asturias es firme

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:03

Comenta

Fue el pasado diciembre cuando se anunció la ampliación de la planta del Grupo Lacasa en Meres, en Siero. Y la empresa señala ahora ... que, más que una actuación inmediata, «preferimos decir que hemos preparado el terreno para el futuro. La familia Lacasa sigue apostando por Asturias y se han extendido los arrendamientos de los terrenos colindantes para poder disponer de suelo industrial a largo plazo». Algunas actuaciones ya se han iniciado y otras se activarán conforme el contexto lo permita, se señala. «En un momento de tanta incertidumbre en el mercado mundial del cacao, la prioridad es avanzar con responsabilidad y paso firme, sin comprometer decisiones que deban adaptarse a cada momento».

