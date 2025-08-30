Lazos de amistad a través del folklore en Lugones

Las calles de Lugones volvieron a llenarse durante las fiestas de Santa Isabel, en esta ocasión con motivo del desfile previo a la ... celebración de la cuadragesimoprimera edición de la Muestra Folklórica de esta localidad. Una cita que goza de una excelente salud y que en esta edición llevó hasta el concejo de Siero las tradiciones de pueblos de las provincias de Burgos, Zamora y Ciudad Real, que actuaron, y desfilaron, este sábado por la tarde junto al anfitrión y organizador, la Agrupación Folklórica La Sidrina, de Lugones.

Así, desde el parque de La Paz, de donde partió la comitiva, hasta el Centro Polivalente de Lugones, donde tuvo lugar la muestra folklórica, integrantes del grupo de coros y danzas La Rueca, de San Pedro de Ceque (Zamora); El Trigal Cascón, de Torresandino (Burgos); y Alcázar de San Juan, de la localidad del mismo nombre en Ciudad Real, además de La Sidrina, animaron la tarde en la localidad sierense.

Una cita que además sirve como «nexo de unión» entre las localidades participantes, en la que se «forjan lazos de amistad» que perduran en el tiempo, destacaron en la organización.

«Disfrutar de la música y el baile tradicional, enriqueciéndonos de los sonidos y costumbres de otros lugares» guía esta muestra, ya más que consolidada en el panorama nacional que difunde un patrimonio cultural que supone un «esfuerzo» mantener. La buena acogida del público es la mejor recompensa para ese trabajo que realizan las agrupaciones que como La Sidrina se dedican a esta labor. Y este sábado volvió a quedar de manifiesto que esta labor encuentra su sitio en Lugones.

El domingo

Las fiestas de Santa Isabel prosiguen este domingo, con, a mediodía, la misa cantada por el coro San Félix de Lugones. Y a las 13 horas, la gran subasta del ramu. En el prau de la fiesta, a partir de las 13.30 horas, se iniciará un 'viaje en el tiempo' con la sesión vermú, con música para todas las edades y gustos. Desde la década de los sesenta a la de los 90. Esta última parte dará comienzo a las 18.30 horas y contará con Fernandisco como dj.

También habrá juegos infantiles, con Cometa Verde a partir de las 18 horas.

Y no faltará la visita guiada al parque de La Cebera, con salida desde el parque de la Paz, desde la cinco de la tarde. El grupo Beatriz y Luku DJ pondrán la música en la verbena a partir de las 23 horas.

El lunes se celebrará el día del socio, con el reparto del bollu, la botella y el vasu de sidra, de 13 a 18 horas, entre socios y colaboradores.

Y antes, a las 13 horas, se podrá disfrutar del desfile de gigantes y cabezudos, acompañados por la música de las charangas. Tardeo con el Dúo Sensación (de 17 a 20 horas), juegos infantiles (18 horas), y verbena (23 horas) con la orquesta Cinema y Luku DJ completan una jornada que se cerrará con fuegos artificiales, treinta minutos después de la medianoche.

Los festejos se prolongarán un día más, con el Día del Niño, el martes. A partir de las 17 horas, precios populares en las atracciones. Y a las 18 horas, teatro en el Centro Polivalente Integral.