El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de familia de los participantes en el festival. E. C.

Lazos de amistad a través del folklore en Lugones

Grupos de Burgos, Zamora y Ciudad Real, además del organizador, La Sidrina, encandilan al público con su arte

S. G. A.

Lugones

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:25

Las calles de Lugones volvieron a llenarse durante las fiestas de Santa Isabel, en esta ocasión con motivo del desfile previo a la ... celebración de la cuadragesimoprimera edición de la Muestra Folklórica de esta localidad. Una cita que goza de una excelente salud y que en esta edición llevó hasta el concejo de Siero las tradiciones de pueblos de las provincias de Burgos, Zamora y Ciudad Real, que actuaron, y desfilaron, este sábado por la tarde junto al anfitrión y organizador, la Agrupación Folklórica La Sidrina, de Lugones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  2. 2

    Isabel Díaz Ayuso, en Llanes: «Este país está dando señales de un Gobierno dictatorial»
  3. 3

    DuPont se queda sin fábricas en Asturias al vender su negocio de Nomex, aunque mantendrá los servicios
  4. 4 Y Gijón volvió a conseguir un escanciado simultáneo de sidra de récord
  5. 5 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  6. 6 El Sporting solo sabe ganar
  7. 7 El Sporting completa su ataque con Óscar Cortes
  8. 8 Cimavilla amenaza con dejar de celebrar sus fiestas: «Igual es el último año»
  9. 9

    La educación concertada mantiene la convocatoria de huelga para el inicio del curso en Asturias
  10. 10 Un antiguo quiosco reconvertido en bar y que ahora aspira a ser biblioteca en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Lazos de amistad a través del folklore en Lugones

Lazos de amistad a través del folklore en Lugones