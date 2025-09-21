El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los agrosierenses del año Alfonso García y Leontina Vigil, con la edil de Mercados de Siero, Ana Nosti (centro). A. F. G.

Leontina 'Tinina' Vigil y Alfonso García, agrosierenses del año por una vida dedicada al campo

Primer balance de Agrosiero: «Éxito» de público y «mucha calidad en las reses»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:00

«Éxito» de público asistente a esta edición número 40 de Agrosiero; es el primer balance del certamen. Así de rotunda fue la edil de Mercados de Siero, Ana Nosti, quien quiso destacar «la calidad» del ganado que acudió a los certámenes, tanto el vacuno como el de la raza gochu asturcelta.

Uno de los momentos más emotivos de la segunda jornada de la feria de muestras del concejo –que se celebró en La Pola– se vivió al mediodía en el Mercado Nacional de Ganados, donde se homenajeó a los agrosierenses de este año: Leontina 'Tinina' Vigil, de 70 años, y Alfonso García, de 84, ambos de la parroquia de Vega de Poja, de Villanueva ella y él, de Aveno. «Estamos muy orgullosos de este reconocimiento, de toda una vida dedicada a trabajar duro en el campo», declaró ella. Él desarrolló su actividad principal en el pozo Pumarabule y, después, en la cooperativa agropecuaria. Se le hizo entrega de una distinción antes de que desfilaran las reses ganadoras del concurso de ganado vacuno.

Algunas de las reses ganadoras del certamen en Pola de Siero. A. F. G.

Así, en este XL Concurso-exposición regional de ganado vacuno selecto se determinó, en la categoría asturiana de los valles (aptitud normal), como «gran campeón» al toro Xardón, de la ganadería de Héctor Aguado de Tineo; Roma fue la «gran campeona», de Adrián Iglesias de Llanera; y respecto a las novillas, la mejor fue Bachata, de David Cardín de Villaviciosa. En asturiana de los valles (doble grupa), el mejor fue Rubio, de la ganadería de María de los Ángeles García de Llanera; Gala, de Aránzazu Meana de Villaviciosa, y la mejor ternera fue Roma, de la cabaña de José Aurelio Jesús Paredes, de Las Regueras.

Dumba, la mejor gocha del certamen sierense. E. C.

En categoría de asturiana de la montaña, el «gran campeón» fue Pindal, de la ganadería de María del Mar Montes de Nava; la campeona fue Aldeana, de la ganadería La Aldea de Llanes; y la mejor ternera fue Polvorilla, de José Luis Peláez del Hoyo, también de Llanes.

Los premios en el certamen de gochu asturcelta quedaron de la siguiente manera: mejor berrón (machos de más de 8 meses) para la ganadería de Borja García, de San Martín del Rey Aurelio; la mejor gocha fue la de Bárbara Cantela, de Laviana; y la mejor llabasca, para Delfina Díez, de Langreo.

Los ganadores del concurso en La Pola. E. C.

Amauris La Pauta tira el mejor culín en Siero

Amauris La Pauta se alzó este domingo con el primer puesto del concurso de escanciadores de Agrosiero, seguido de Melissa Bellón y Salvador Ondó en tercer lugar. Los tres son escanciadores de Tierra Astur.

