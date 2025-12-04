Llanera sin Barreras entrega sus premios, que reafirman el «compromiso» del concejo Los estudiantes del concejo participaron en concursos de dibujo y carteles en una iniciativa que busca concienciar sobre la discapacidad

Llanera Jueves, 4 de diciembre 2025

La asociación Llanera sin Barreras entregó los premios de los concursos organizados con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3D), una cita ... que se celebró en el IES Posada de Llanera. En el tercer concurso de dibujo el premio a la originalidad se lo llevó Ana Fernández Portilla, del colegio San José de Calasanz, con 'Iguales o diferentes?'. El de la sensibilidad fue para 'Donde otros ven limites, yo veo alas', de Inés López Rodríguez, del colegio San Cucao. Y el premio a la técnica fue para Martina Álvarez Llamero, colegio Lugo de Llanera, con 'Disfruta de lo bueno de la vida, no te enfoques en lo malo'. En expresividad ganó Emma Velo Castro, del San José de Calasanz, con 'Aquí todos encajamos' y en creatividad, Enol Paredes Rodríguez, del San José de Calasanz, con 'Llanera para todos'. Hubo una mención especial para Diego Fernández Ferrero, del colegio Lugo de Llanera, con 'El ying yang de la diversidad'. Y otra para Daniela Riesgo Martín, del mismo centro, con 'Ganadera sin barreras'.

Los ganadores del VI Concurso de Carteles anunciador del 3D de 2026 fueron Lucía Redondo Soeiro, con 'Sueña sin límites'; seguida de Inés Rodríguez Escandón, con 'No sueñes, vuela', y África Álvarez Ballesteros, con 'El abrazo, juntos'. Todas ellas del IES Llanera. Como colofón, el público disfrutó de una sorpresa muy especial: la improvisación de un rap dedicado a Llanera sin Barreras a cargo de Javier Estrada, integrante de la Fundación Talentos Diversos. Llanera sin Barreras, que destacó la colaboración del Ayuntamiento, reafirma un año más su compromiso con la visibilidad, la inclusión y el talento de las personas con discapacidad, involucrando activamente a la comunidad educativa del concejo en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

