Llanera busca «reforzar» el Parque Tecnológico de Asturias
El Ayuntamiento y la entidad acuerdan impulsar iniciativas para dar visibilidad a la actividad empresarial e innovadora
Sara García Antón
Llanera
Martes, 18 de noviembre 2025, 16:48
«Diseñar estrategias de trabajo ajustadas a las necesidades reales del sector», indicó este martes la alcaldesa de Llanera, es el objetivo del Ayuntamiento ... que preside y que abordó en una reunión con representantes de la Entidad Urbanística de Conservación del Parque Tecnológico de Asturias (EUCPTA). En el encuentro se trataron diferentes asuntos vinculados a este espacio, para el que el equipo de gobierno tiene sus propios planes.
En la reunión, además de la regidora, la socialista Eva María Pérez, participaron Carmen Gallego y Jorge Rodríguez, presidenta y administrador de la EUCPTA –parque inaugurado en 1991 y promovido por el Gobierno regional–, y Sonia Verde, coordinadora técnica del Área de Aceleración de Proyectos Estratégicos de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens).
Espacio de referencia
La movilidad y la optimización del transporte público fueron algunas de las cuestiones abordadas durante el encuentro. Además, también se expuso la posibilidad de comenzar a impulsar iniciativas que permitan visibilizar y poner en valor la actividad empresarial e innovadora que se desarrolla en el citado parque.
Todo con la idea de «reforzar su papel como espacio de referencia para el desarrollo tecnológico y económico en Asturias».
La alcaldesa incidió en el desarrollo del Plan Estratégico y Empresarial Llanera On, diseñado por el Ayuntamiento para dinamizar el ecosistema empresarial del concejo. «Es un proyecto clave para el desarrollo económico y social del municipio que nos va a permitir diseñar estrategias de trabajo ajustadas a las necesidades reales del sector, permitiendo así el desarrollo empresarial, el fomento de la cooperación y el intercambio de ideas entre el tejido empresarial y la administración pública», explicó Eva María Pérez.
Por su parte, desde la EUCPTA destacaron la colaboración y disposición del Ayuntamiento de Llanera, así como el compromiso manifestado por la alcaldesa, para seguir avanzando en la mejora de la movilidad y la proyección del parque.
