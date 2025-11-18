El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Carmen Gallego, Sonia Verde, Eva María Pérez y Jorge Rodríguez, durante la reunión mantenida en el Ayuntamiento de Llanera. E. C.

Llanera busca «reforzar» el Parque Tecnológico de Asturias

El Ayuntamiento y la entidad acuerdan impulsar iniciativas para dar visibilidad a la actividad empresarial e innovadora

Sara García Antón

Llanera

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:48

Comenta

«Diseñar estrategias de trabajo ajustadas a las necesidades reales del sector», indicó este martes la alcaldesa de Llanera, es el objetivo del Ayuntamiento ... que preside y que abordó en una reunión con representantes de la Entidad Urbanística de Conservación del Parque Tecnológico de Asturias (EUCPTA). En el encuentro se trataron diferentes asuntos vinculados a este espacio, para el que el equipo de gobierno tiene sus propios planes.

