Lugones acogerá la primera Feria de Salud Mental

El Gobierno de Asturias organiza la I Feria de Salud Mental en Lugones con el fin de mostrar a la población el trabajo ... que las administraciones públicas y las entidades sociales llevan a cabo para mejorar el bienestar y el cuidado de las personas. Con esta iniciativa, que se celebrará el próximo día 17, con motivo del día mundial dedicado a este tema, se busca mostrar a la ciudadanía que la salud mental se construye de forma colectiva.

Siguiendo el modelo de la feria de Salud convocada en junio en Laviada (Gijón), el Centro Polivalente Integrado (CPI) de la localidad sierense acogerá una jornada en la que se compartirán experiencias y proyectos promovidos por administraciones y entidades.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, y el alcalde de Siero, Ángel García, inaugurarán a esta feria, para cuya organización el Principado ha contado con la colaboración del Ayuntamiento y la participación de todas las entidades sociales que trabajan en este ámbito desde un enfoque preventivo y comunitario.

El evento contará con 28 puestos para dar a conocer al público las experiencias que se están desarrollando en su entorno próximo, además de para intercambiar ideas y experiencias, siempre «con la prioridad de la prevención», destacó este viernes la responsable del Servicio de Planificación en Salud Mental de la Consejería, Purificación Saavedra . Además, el centro polivalente acogerá la proyección de un documental, al que seguirá un diálogo entre Mercè Torrentallé, presidenta de la Federació Salut Mental Catalunya, y Rubén Herrero, representante del Comité en Primera Persona de Afesa Salud Mental Asturias.

La jornada incluirá con una representación teatral de la Escuela Municipal de Teatro de Gijón, con la participación de la Asociación Los Glayus, y la entrega de premios del II Concurso de Carteles de Salud Mental.

La feria recoge los principios que conforman el Pacto por la Salud Mental, impulsado por la Consejería de Salud y firmado por numerosas entidades, administraciones públicas, ayuntamientos, sociedades científicas y colegios profesionales entre otras entidades y colectivos.

Este documento plasma los valores que los colectivos firmantes se comprometieron a asumir en su quehacer cotidiano, para conseguir el mejor estado de la salud mental de la población asturiana.

La edil de Servicios Sociales, María José Fernández, agradeció la Consejería haya elegido Siero para esta actividad.