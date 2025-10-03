El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La consejera de Salud, Concepción Saavedra y la edil de Servicios Sociales, María José Fernández. E. C.

Lugones acogerá la primera Feria de Salud Mental

El objetivo será mostrar el trabajo que las administraciones y las entidades sociales llevan a cabo para mejorar el bienestar de las personas

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:59

Comenta

El Gobierno de Asturias organiza la I Feria de Salud Mental en Lugones con el fin de mostrar a la población el trabajo ... que las administraciones públicas y las entidades sociales llevan a cabo para mejorar el bienestar y el cuidado de las personas. Con esta iniciativa, que se celebrará el próximo día 17, con motivo del día mundial dedicado a este tema, se busca mostrar a la ciudadanía que la salud mental se construye de forma colectiva.

