Lugones se moviliza de nuevo ante el déficit de médicos de familia en el centro de salud

El problema se repite; los usuarios del centro de salud de Lugones denuncian que nuevamente hay un déficit de facultativos –tan sólo tres–, lo ... que critican no es suficiente para cubrir el nivel de población de esta localidad de Siero. Es por eso que ya se ha convocado una concentración el próximo día 22, a las 14 horas, para exigir a la Consejería de Salud que cumpla con sus compromisos.

Hace justo un año hubo también protestas. Y hubo anuncios por parte de la consejería, como que se estaba reforzando el servicio por las tardes, una atención que se suma a la propia de Urgencias, con médicos para esta franja horaria, y atender así a los pacientes que no pueden acudir por las mañanas.

Salud apuntaba entonces que se estaba trabajando «para paliar las situaciones que provocan disconformidad con la población, con la idea de incorporar nuevos profesionales coincidiendo con el final de la formación especializada». Además, se aseguró que se abordaría un refuerzo de los profesionales de guardia para agilizar las consultas en fines de semana y en momentos de mayor afluencia.

Desde la consejería se aseguraba que el centro de salud de Lugones «es un dispositivo muy apreciado por la ciudadanía que, en general, funciona bastante bien tanto en los servicios de urgencias como en la atención ordinaria, dando una respuesta de calidad a las necesidades de salud de la población».

Se añadía que es un centro «bien equipado, moderno, con toda la cartera de Atención Primaria, que se ha visto afectada por una baja de un profesional que está siendo difícil de sustituir como nos gustaría debido a la escasez de profesionales, especialmente en los meses de verano, coincidiendo con las vacaciones».

Las quejas del año pasado se produjeron porque había cuatro médicos, uno más que ahora.