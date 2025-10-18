El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Centro de salud de Lugones. E. C.

Lugones se moviliza de nuevo ante el déficit de médicos de familia en el centro de salud

Se convoca una protesta para el próximo miércoles 22 a las 14 horas

A. F. G.

Siero

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:55

Comenta

El problema se repite; los usuarios del centro de salud de Lugones denuncian que nuevamente hay un déficit de facultativos –tan sólo tres–, lo ... que critican no es suficiente para cubrir el nivel de población de esta localidad de Siero. Es por eso que ya se ha convocado una concentración el próximo día 22, a las 14 horas, para exigir a la Consejería de Salud que cumpla con sus compromisos.

