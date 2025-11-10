Medio centenar de adolescentes de Noreña viaja a León, dentro del programa de conciliación

S. G. A. Noreña Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:05 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Noreña, a través de las Concejalías de Infancia y Juventud, ha puesto en marcha una iniciativa que busca no solo facilitar la conciliación familiar, personal y laboral, sino también fortalecer las relaciones entre iguales en la etapa adolescente. Estos viajes cumplen dos funciones. A los adolescentes les ofrecen un espacio de independencia, convivencia y crecimiento personal. Y a las familias, les resuelven la supervisión y organización del tiempo libre durante los periodos no lectivos, explicaron en el equipo de gobierno que encabeza Amparo Antuña. Las concejalías se decantaron por viajes de multiaventura y naturaleza porque permiten a los jóvenes desconectar de la rutina y del móvil, al tiempo que disfrutan del deporte y la acción. Además, se fomenta la autonomía así como la relación interpersonal, con trabajo en equipo en actividades grupales. La última experiencia llevó a medio centenar de adolescentes de Noreña a Cubillos del Sil. En tierras leonesas, visitaron Las Médulas, donde vieron las consecuencias de los incendios. Además, fueron al lago Caucedo y participaron en un taller de astronomía para conocer la Vía Láctea. No faltaron los juegos de cooperación ni una excursión a Ponferrada.

«Esta iniciativa refleja el compromiso del Ayuntamiento de Noreña con el desarrollo integral de sus jóvenes, combinando ocio, educación en valores y apoyo a las familias», destacó la teniente de alcalde, Ana González.

