Mercadillo solidario, este 30 de noviembre
Uno de los grupos de niños de Etiopía ayudados por la asociación Soñando Muñecas E. C.
Mercadillo solidario, este 30 de noviembre

Fondos y solidaridad en Lugones para que la educación avance en Etiopía

La asociación Soñando Muñecas celebra este domingo su mercadillo anual en el Centro Polivalente para que los niños «tengan una opción de vida»

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Lugones

Martes, 25 de noviembre 2025, 16:07



Desde comprar agua y cereales hasta una libreta para ir a clase. Esas son las necesidades que la asociación Soñando Muñecas, de Lugones, ... espera cubrir en Lalibea, al sur de Etiopía, para que los niños de la zona y sus familias «tengan una opción de vida».



Fondos y solidaridad en Lugones para que la educación avance en Etiopía