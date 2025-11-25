Fondos y solidaridad en Lugones para que la educación avance en Etiopía

Desde comprar agua y cereales hasta una libreta para ir a clase. Esas son las necesidades que la asociación Soñando Muñecas, de Lugones, ... espera cubrir en Lalibea, al sur de Etiopía, para que los niños de la zona y sus familias «tengan una opción de vida».

Ana Blanco es la encargada de gestionar la entidad y lleva años trabajando en iniciativas en el país, destinando fondos conseguidos gracias a los donativos y colaboraciones de los socios del colectivo, además de las ventas en los mercadillos que organiza esta vecina de Siero, donde no sólo ofrece sus muñecas (las que dan nombre a la sociedad), sino también objetos de segunda mano y demás productos artesanales, no sólo de Asturias, sino también de Etiopía, como ropa o pulseras. También habrá colaboraciones de tiendas, como de la de cosmética ecológica Esencial Mediterráneo, de Avilés, que llevará «muchísimos productos» de sus proveedores. Esa es la variedad que se ofrecerá este domingo 30 en el Centro Polivalente de Lugones, de 11 a 19 horas.

Gracias a la financiación que obtengan, darán el siguiente paso en uno de los primeros sitios donde empezaron a desarrollar proyectos, en Lalibea, un lugar donde «ahora mismo tienen muchos conflictos internos, están en guerra casi continua». Debido a esta inestabilidad, ha sido «complicado» que les llegara ayuda, por eso, tras encontrar una familia local, la mayor parte de lo que se recaude este domingo irá destinado a abrir «una tienda de ultramarinos allí», locales pequeños «muy característicos de los pueblos de África». Además de «mantener y ampliar el apoyo educativo», sobre todo en las niñas.

Ya abrieron una tienda parecida en Turmi, otra zona etíope con la que han trabajado en los últimos años, levantando estructuras y ayudando a la ONG Omo's MorningStar Children para que un grupo de cincuenta niñas puedan tener un futuro, escapar de los matrimonios forzosos a los doce años y asegurarles una educación. De hecho, gracias a la participación de la asociación en un mercado artesanal de Luanco, Gozón, lo recaudado se destinó a dotar de material escolar al colegio de Dimeka, también al sur del país, donde se está ayudando a cambiar la vida a diez niños vulnerables.

La entidad trabaja en muchos proyectos que no serían posibles sin la solidaridad de Lugones, «aunque somos una asociación pequeña» en comparación con grandes ONG, «les hemos ayudado mucho a subsistir», subraya Blanco y espera una gran colaboración de los vecinos de Siero.