DJ Nadal renueva la música tradicional en colaboración con El Corriellu desde Bimenes

Sones tradicionales y ritmos modernos se fusionan de la mano de DJ Nadal para dar forma a un remix de aires electrónicos que busca «llevar a las pistas de baile la tradición asturiana». Esto es en esencia en lo que han estado trabajando DJ Nadal y la asociación El Corriellu La Pandorga, ambos de Bimenes: el single musical Miniru (dance mix) en formato videoclip. Un trabajo que presentarán en la Casa de Cultura de Bimenes este viernes 12 de septiembre a las 20 horas, con el que se pretende dar un paso más en la difusión de la cultura local. Y, también, de «hacer de la música un puente entre generaciones», una misión que define la trayectoria de DJ Nadal.

La canción parte del primer tema del trabajo discográfico 'De Bimenes', editado en 2009 por la asociación El Corriellu La Pandorga y que cosechó éxitos por su recopilación de cantares tradicionales asturianos de la zona yerbata y alrededores.

DJ Nadal inició su andadura musical en el citado colectivo cuando sólo tenía seis años, junto con su abuela, que ahora era una de las integrantes de El Corriellu, entidad volcada en la recopilación y difujsión de la tradición oral asturiana y, en concereto, de Bimenes.

