El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
DJ Nadal renueva la música tradicional en colaboración con El Corriellu y La Pandorga. E. C.

DJ Nadal renueva la música tradicional en colaboración con El Corriellu desde Bimenes

Aúna sones tradicionales y ritmos actuales en su nuevo trabajo

S. G. Antón

Gijón

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:39

Sones tradicionales y ritmos modernos se fusionan de la mano de DJ Nadal para dar forma a un remix de aires electrónicos que busca «llevar a las pistas de baile la tradición asturiana». Esto es en esencia en lo que han estado trabajando DJ Nadal y la asociación El Corriellu La Pandorga, ambos de Bimenes: el single musical Miniru (dance mix) en formato videoclip. Un trabajo que presentarán en la Casa de Cultura de Bimenes este viernes 12 de septiembre a las 20 horas, con el que se pretende dar un paso más en la difusión de la cultura local. Y, también, de «hacer de la música un puente entre generaciones», una misión que define la trayectoria de DJ Nadal.

La canción parte del primer tema del trabajo discográfico 'De Bimenes', editado en 2009 por la asociación El Corriellu La Pandorga y que cosechó éxitos por su recopilación de cantares tradicionales asturianos de la zona yerbata y alrededores.

DJ Nadal inició su andadura musical en el citado colectivo cuando sólo tenía seis años, junto con su abuela, que ahora era una de las integrantes de El Corriellu, entidad volcada en la recopilación y difujsión de la tradición oral asturiana y, en concereto, de Bimenes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  2. 2 Accidente en la Ruta del Cares: herida grave una alemana tras caer 50 metros por el golpe de una piedra en la cabeza
  3. 3

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  4. 4 Fallece a los 72 años el arquitecto asturiano Juan José Braña Díaz
  5. 5 Alarma en el barrio de Laviada, en Gijón, al sorprender a un ladrón entrando en un piso
  6. 6 Descarrila un tren de Feve en Gijón al arrollar a una vaca preñada
  7. 7 Un jurado popular juzgará a las prostitutas del piso de Gijón en el que murió el joven Saúl Iglesias
  8. 8 Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026: vacaciones, festivos...
  9. 9

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa
  10. 10 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio DJ Nadal renueva la música tradicional en colaboración con El Corriellu desde Bimenes

DJ Nadal renueva la música tradicional en colaboración con El Corriellu desde Bimenes