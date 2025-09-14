El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Procesión del Ecce Homo en Noreña. Marta Varela

Noreña se rinde ante el Ecce Homo mientras la cofradía busca relevo

«Necesitamos que entre gente joven. De lo contrario, podría verse abocada a su desaparición»

Marta Varela

Marta Varela

Noreña

Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:49

Nadie puede poner en duda la inquebrantable devoción que los fieles sienten hacia el Ecce Homo de Noreña. Este domingo volvieron a demostrarlo en ... la misa en su honor que marca su vuelta a la capilla, de donde se ausentó para que los fieles le honrasen durante la novena. Al finalizar la eucaristía este domingo el párroco de la villa chacinera, Pedro Tardón, aseveró que «la Cofradía del Ecce Homo necesita relevo con gente joven, porque de lo contrario podría verse abocada a la desaparición». Lo corroboró Menchu Cabeza, hermana mayor, que deja el cargo después de 28 años: «La entidad necesita un empujón para seguir desarrollando su labor».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa
  2. 2 Una mujer se fractura la pierna izquierda en medio de Cimavilla, en Gijón
  3. 3

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  4. 4 «Si vienes de fuera, Suiza es ridículamente caro»
  5. 5

    «Decidir salir de Gaza fue lo más difícil de nuestras vidas»
  6. 6 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  7. 7 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas
  8. 8

    La peor sequía en décadas abrasa los pastos de Asturias y tensiona a los ganaderos con costes añadidos
  9. 9

    La asturiana Susana López Ares refuerza el equipo económico del PP nacional
  10. 10 El defensa del Real Oviedo Nacho Vidal permanece hospitalizado en observación tras las pruebas satisfactorias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Noreña se rinde ante el Ecce Homo mientras la cofradía busca relevo

Noreña se rinde ante el Ecce Homo mientras la cofradía busca relevo