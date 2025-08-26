El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Aparcamiento junto al centro de salud de La Pola, que pasará a estar regulado por la zona azul. A. F. G.

La nueva zona azul de Siero sólo afectará a dos aparcamientos disuasorios

La ordenanza se eleva este jueves al Pleno, en el que será aprobada para iniciar la licitación del servicio y contratar el control este otoño

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Martes, 26 de agosto 2025, 18:32

En el Pleno ordinario de este jueves se aprobará –presumiblemente– la nueva ordenanza reguladora y fiscal de la zona azul de Siero. La propuesta ... final no tendrá grandes variaciones respecto a la anunciada el pasado marzo: la primera media hora de estacionamiento será gratis, medida que se extenderá a los aparcamientos disuasorios, que serán también de pago, tal y como informó EL COMERCIO. Al respecto, el alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi', indicó que no serán todos; de hecho, solo dos: uno en La Pola, el último que se ha abierto en el extremo de la calle Florencio Rodríguez (junto al auditorio), y el de la calle Santa Isabel de Lugones. ¿El resto? Como hasta ahora. La idea es licitar ya el contrato de gestión para tenerlo listo en otoño.

