La nueva zona azul de Siero sólo afectará a dos aparcamientos disuasorios

En el Pleno ordinario de este jueves se aprobará –presumiblemente– la nueva ordenanza reguladora y fiscal de la zona azul de Siero. La propuesta ... final no tendrá grandes variaciones respecto a la anunciada el pasado marzo: la primera media hora de estacionamiento será gratis, medida que se extenderá a los aparcamientos disuasorios, que serán también de pago, tal y como informó EL COMERCIO. Al respecto, el alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi', indicó que no serán todos; de hecho, solo dos: uno en La Pola, el último que se ha abierto en el extremo de la calle Florencio Rodríguez (junto al auditorio), y el de la calle Santa Isabel de Lugones. ¿El resto? Como hasta ahora. La idea es licitar ya el contrato de gestión para tenerlo listo en otoño.

También se incluye en la zona regulada el aparcamiento junto al centro de salud poleso. «Había muchas demandas para favorecer la rotación y nos parece que es algo razonable», manifestó el regidor. «Es la única zona azul –de pago– de toda Asturias que va a tener media hora gratuita en todos los sitios. Es una novedad que busca beneficiar al comercio o a quienes van a realizar una gestión», defendió el alcalde.

Se subirá el precio de 60 céntimos la hora a 90, con un límite para aparcar de dos horas; tiempo máximo que no se fijará para los dos aparcamientos disuasorios que se marcarán con zona azul. Se trata de una medida, explicaba, para favorecer el estacionamiento de personas que acuden a trabajar a alguna de las dos poblaciones y no tienen posibilidad de alquilar una plaza particular. Para estos espacios se establecerá también un abono diario –de 1,5 euros– o mensual de 30. Eso sí, no asegura tener plaza libre –una de las críticas de la portavoz de Podemos, Silvia Tárano–. Y desaparece la tarjeta de residente. ¿El motivo? «Nadie la solicita», justificó 'Cepi'.

«Llevamos años pidiendo una zona azul gratuita para las personas con tarjeta de movilidad reducida y una zona en el centro de La Pola y Lugones con un periodo gratuito limitado en el tiempo solo para ciertas plazas. De esta forma, se mantendría el equilibrio entre zonas de alta rotación y zonas que necesitan quienes viven y trabajan en Siero para estacionar sus coches», defendió la edil de Podemos.

La concejal señaló otra de las medidas con las que la formación no está de acuerdo. «Se establece que por 30 euros al mes se podrá aparcar sin necesidad de mover el vehículo –en los aparcamientos disuasorios–, lo que puede provocar que haya más vehículos con derecho a estacionar sin límite que plazas disponibles».

Un estudio económico justifica este tipo de medidas, ya que, por distribución del tiempo, la mayoría de los estacionamientos, un 31%, son de hasta 30 minutos, por eso ahora se pretende que sea gratis. Un 27% de los usuarios aparcan entre esa media hora y 60 minutos; un 26%, hasta hora y media; un 14%, dos horas; y el resto, hasta los 150 minutos o más. ¿En qué horquilla se ingresa más? En la que deja el vehículo más de 90 minutos, con casi 200.000 euros anuales.

En un principio, el equipo de gobierno anunció la inclusión de todos los aparcamientos disuasorios de La Pola y Lugones, lo que generó una agria crítica por parte del PP.