Pintadas en la figura de la 'Pitufina'. E. C.

Nuevo acto vandálico contra la figura de la 'Pitufina' en Pola de Siero

Aparecieron pintadas en su base criticando al equipo de gobierno

E. C.

Siero

Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:15

Comenta

En noviembre se inauguraba y ya ha sufrido al menos dos actos vandálicos. La figura de la 'Pitufina Karateca' que da la bienvenida en Pola de Siero amaneció con nuevas pintadas en contra del equipo de gobierno. «Menos pitufos, más socialismo», decía esta pintada en la base de la enorme figura.

La figura, de más de cuatro metros de altura y 800 kilos de peso, completa el proyecto de la mejora del acceso a la villa desde la autovía minera por Ferrera.

Está hecha de poliestireno –un polímero plástico–, que recubre un esqueleto de metal. Una capa de resina la protege del exterior. En su fabricación se ha tardó alrededor de un mes y medio. «Queríamos que fuese una mujer, un guiño contra la violencia machista, en una actitud valiente, 'cuidado, que nos podemos proteger y defender, y no nos vamos a callar'», decía el alcalde el día que se colocó.

La 'pitufina' amaneció vandalizada. E. C.

