El número de expositores de Agrosiero resiste pese a la crisis del campo asturiano

Desde hace tiempo, los profesionales del sector agrario y ganadero de Asturias alertan de la grave crisis que padece el medio rural. Está condicionada por ... el aumento de los costes de producción (como los de cereales y piensos), la falta de rentabilidad en algunas producciones –lo que provoca el cierre de explotaciones–, el envejecimiento de la población rural y la competencia de productos importados. No obstante, la gran feria de muestras de este ámbito, Agrosiero, que se celebra en Pola de Siero, resiste a esta tendencia y mantiene el número de expositores de la edición anterior, un total de 55.

Así, según resolución de la Concejalía de Mercados y Bienestar Animal, se acaba de aprobar la lista de admitidos a participar en el certamen, que se celebrará en menos de un mes –los días 20 y 21 de septiembre– entre el recinto del Mercado Nacional de Ganados de La Pola y la plaza cubierta ubicada en pleno centro urbano. Según esta decisión, habrá expositores institucionales, como los ayuntamientos de Valdés, Morcín, Bimenes, Noreña y Sariego; entidades financieras, como la Caja Rural de Asturias; numerosos colectivos y asociaciones, como Amigos del Camino de Santiago en el concejo, Amigos del Roble –colectivo que lucha por mantener las tradiciones y la cultura popular polesa–, la Sociedad Micológica de Pañeda o la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias. Pero lo más importante es la cantidad de empresas vinculadas a las producciones agrícolas y ganaderas, así como a servicios del medio rural de la región.

30 ediciones

Se trata, además, de una edición destacada de Agrosiero, ya que cumple la número 30, que coincide también con la XL edición del Concurso de Ganado, cita que atrae a un importante número de ganaderos para mostrar lo mejor de sus explotaciones.

La edil responsable de este evento, Ana Nosti, ya avanzó que «se está trabajando en el programa de actividades complementarias, contando como todos los años con talleres infantiles, cata de cervezas, actuaciones musicales, concurso de pintura infantil, concurso de sidra casera y concurso de escanciadores, entre otros».