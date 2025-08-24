El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un expositor en la plaza cubierta de La Pola en la anterior edición de Agrosiero. E. C.

El número de expositores de Agrosiero resiste pese a la crisis del campo asturiano

El Ayuntamiento de Siero cierra el listado con 55 participantes, que se repartirán entre el Mercado de Ganados y la plaza cubierta de La Pola

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Domingo, 24 de agosto 2025, 20:53

Desde hace tiempo, los profesionales del sector agrario y ganadero de Asturias alertan de la grave crisis que padece el medio rural. Está condicionada por ... el aumento de los costes de producción (como los de cereales y piensos), la falta de rentabilidad en algunas producciones –lo que provoca el cierre de explotaciones–, el envejecimiento de la población rural y la competencia de productos importados. No obstante, la gran feria de muestras de este ámbito, Agrosiero, que se celebra en Pola de Siero, resiste a esta tendencia y mantiene el número de expositores de la edición anterior, un total de 55.

