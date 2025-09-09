Podemos alerta de deficiencias en las bocas de riego de Siero
La edil Silvia Tárano señala que «no cuentan con las conexiones normalizadas» de otros concejos, lo que supone un «riesgo real para la seguridad ciudadana»
Siero
Martes, 9 de septiembre 2025, 21:44
La portavoz de Podemos en Siero, Silvia Tárano, advierte de que las bocas de riego del concejo presentan varias deficiencias, sin ... seguir los estándares de otros municipios.
Hace un año, dijo, «se había advertido al equipo de gobierno (PSOE) del problema a raíz de un incendio en el que los servicios de bomberos tuvieron serias dificultades para poder actuar». Por entonces, reprochó, «no se actuó» y la situación «se volvió a repetir recientemente», hace unas semanas, en un incendio en Pola de Siero.
Según la edil, las bocas de riego del municipio «no cuentan con las conexiones normalizadas que existen en otros concejos«, las que permiten »un acople seguro y eficaz en caso de emergencia«.
En consecuencia, estas «carencias» suponen una complicación para los bomberos, pues «tienen que perder un tiempo precioso en intentar adaptarse a las conexiones actuales», puesto que «si no logran la presión necesaria, la manguera acabaría soltándose».
Tárano insiste en que este hecho «no es un detalle menor», sino que se trata de «un riesgo real para la seguridad de la ciudadanía». No se puede permitir, subrayó, que «en plena emergencia se generen obstáculos que pongan en peligro tanto a los profesionales que intervienen como a las personas y bienes que se intentan proteger».
Por ello, insta al equipo de gobierno local (PSOE) a que acometa «de inmediato» la normalización necesaria en todas las bocas de riego del concejo, siguiendo los estándares de otros municipios.
«No es un gasto superfluo, sino una inversión mínima y necesaria» para el concejo, para que no se «vuelva a tropezar con la misma piedra» y se tenga que lamentar en el futuro.
