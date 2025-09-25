El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Reunión entre Podemos (izquierda) y PSOE E. C.

Podemos apoyará el presupuesto de Siero si se revierten las privatizaciones

Los socialistas sierenses escucharon las propuesta de Podemos en una primera reunión para alcanzar acuerdos sobre las cuentas municipales de 2026

Marta Varela

Pola de Siero

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:12

Los socialistas sierenses, en esta ocasión sin su alcalde a la cabeza, se reunieron este jueves con Podemos para avanzar en la elaboración de los ... presupuestos locales para 2026. La edil de Podemos, Silvia Tárano; su portavoz en el concejo, Gustavo Forcelledo, y la responsable de formación, Violeta Arbesú, se reunieron con el teniente de alcalde, Javier Rodríguez, y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, para dialogar sobre las propuestas de la formación morada. Tárano fue clara estableciendo como línea roja de la negociación: las privatizaciones.

