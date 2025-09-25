Podemos apoyará el presupuesto de Siero si se revierten las privatizaciones
Los socialistas sierenses escucharon las propuesta de Podemos en una primera reunión para alcanzar acuerdos sobre las cuentas municipales de 2026
Marta Varela
Pola de Siero
Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:12
Los socialistas sierenses, en esta ocasión sin su alcalde a la cabeza, se reunieron este jueves con Podemos para avanzar en la elaboración de los ... presupuestos locales para 2026. La edil de Podemos, Silvia Tárano; su portavoz en el concejo, Gustavo Forcelledo, y la responsable de formación, Violeta Arbesú, se reunieron con el teniente de alcalde, Javier Rodríguez, y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, para dialogar sobre las propuestas de la formación morada. Tárano fue clara estableciendo como línea roja de la negociación: las privatizaciones.
«Se lleva años aprobando presupuestos privatizadores: servicio de obras, parques y jardines, limpieza, Patronato Deportivo Municipal o la Fundación Municipal de Cultura, entre otros. Nosotros no vamos a aprobar ni colaborar en dotar al Ayuntamiento de partidas que eliminen servicios públicos», aseguró. Su apuesta fomentar el transporte, y la vivienda rehabilitando la de titularidad municipal para ponerla en alquiler, así como construir un mínimo de treinta viviendas municipales. Además se pidió la remunicipalización de todos los servicios privatizados y la no privatización de la gestión del agua.
